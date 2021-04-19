Канакина в изящных трусиках, Плющенко расслабляется на Мальдивах, а Загитова показывает взрослый макияж

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Скетелонистка Юлия Канакина после длинного сезона отправилась расслабляться в Дубай.



Волейболист Александр Волков познал всю прелесть продвинутых защитных масок. Теперь его на отдыхе не узнают даже фанаты.



Евгений Семененко сделал победное селфи после награждения на командном чемпионате мира. На котором наши фигуристы зажгли по полной и впервые в истории выиграли турнир.

Скоро все те, кто так ждал летнего солнышка, будут искать тень, чтобы спрятаться от надоедливой жары. А Дарья Клишина уже подобрала идеальное местечко.

Евгений Плющенко с сыном Александром сменили холодный лед на теплые воды Мальдив.

Алина Загитова во всеоружии.

Вот так выглядит хоккеист, который делает хет-трик в свой День рождения. Поздравляем Павла Бучневича с уникальным достижением.

Счастливый Лео Месси с очередным трофеем — кубком Испании.

Рост голкипера Тибо Куртуа — ровно два метра. Но он встретил ребят, которые могут лишь усмехнуться этому факту.

Знаете в чем разница между Инстаграмом Роналду и случайным постом с пафосной цитатой под картинкой накачанного мужчины? Криштиану может себе позволить поставить на фото себя.

Игорь Акинфеев как никто другой знает, что уйти из ЦСКА невозможно.

Спартаковцы Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе — обычные парни на улицах Москвы.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков женился. Кстати, о том кто его избранница, можно прочитать тут.

Евгения Медведева показала очень стильный наряд.