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Олимпийцы с подаренными машинами, Загитова в роскошной шубе, Клишина отдыхает во Флориде

Сегодня, 08:00
Давид Белявский, Алина Загитова, Дарья Клишина. Фото Instagram
Давид Белявский, Алина Загитова, Дарья Клишина. Фото Instagram
Все самое интересное в Instagram спортсменов и тренеров за прошедшую неделю: возвращаемся после лета.

Гимнаст Давид Белявский показывает, какого красавца ему и другим олимпийцам подарили за медали на Олимпиаде в Токио.

Алина Загитова основательно готовится к холодам. О такой шикарной шубе наверняка мечтают миллионы российских девушек. И не все пользователи поняли такой роскоши на фото.

У Лионеля Месси и его семьи теперь хватает поводов выбраться в город. Барселону они знают вдоль и поперек, а вот все самые интересные места Парижа еще придется изучить.

Пока US Open выигрывают до этого мало кому известные юниорки, Серена Уильямс залечивает травму в райских условиях.

У Дарьи Клишиной — отдых во Флориде. И заодно реабилитация после травмы на Олимпиаде.

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова настолько крута, что, чтобы ее поднять, нужны усилия сразу двух крепких мужчин. Но до ее рекордной высоты в 5 метров и 1 сантиметр тут все равно далеко.

Андрей Василевский и Михаил Сергачев покинули Москву и привезли Кубок Стэнли в Нижнекамск. Количество детей в местной хоккейной школе после увиденного вживую трофея наверняка возросло.

Дарья Спиридонова шокирует людей нереальной растяжкой.

Динамовцы Вадим Шипачев и Андрей Миронов любят, когда похолоднее.

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