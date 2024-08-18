Нас гребут, но мы крепчаем. На каких чемпионатах мира россияне могут взять золото в этом году?

Гребцы едут мстить, а Чикунова раздумывает о международном плавании.

Небогатая для россиян на события Олимпиада — не конец света, на ней жизнь не закончилась. Уже с воскресенья стартуют новые чемпионаты мира в олимпийских дисциплинах, и бесконечный цикл рутины в циклических видах запустится на новый четырехлетний срок.

Есть ли у России шанс громко ворваться в него?

Семь чемпионатов мира

Уже в ближайшие месяцы на нескольких крупных международных турнирах россияне будут представлены, причем в более широком составе, чем на Олимпиаде. Речь в первую очередь о чемпионатах мира.

Значительная часть федераций чемпионаты мира в годы Олимпиад не проводит — фехтование, тхэквондо, стрельба из лука, другие. Некоторые, как в дзюдо, водных видах спорта и пятиборье, уже состоялись. А в тех, что все-таки состоятся и где россияне реально могут участвовать, семь:

Гребля на байдарках и каноэ: Самарканд (Узбекистан), 23-25 августа

Маунтинбайк: Андорра, 26 августа — 1 сентября

Велошоссе: Цюрих (Швейцария), 21-29 сентября

Бокс (женщины): Астана (Казахстан), октябрь

Велотрек: Баллеруп (Дания), 16-20 октября

Триатлон (финал серии): Торремолинос (Испания), 17-20 октября

Плавание (короткая вода): Будапешт (Венгрия), 10-15 декабря

На Олимпиаде в Париже Алексей Коровашков выступал в паре с Захаром Петровым. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мстители Коровашков и Штыль

Гребля каноистов представляет особый интерес. Во-первых, дважды россияне становились на прошедшей Олимпиаде четвертыми, и в случае с двойкой Коровашков/Петров это напрямую связано с санкциями МОК, который не допустил основного напарника Коровашкова Ивана Штыля. Чемпионат мира — хороший шанс отомстить и показать, где бы были россияне в Париже. Даже в таком составе, выгребая с одной стороны против ветра, они проиграли в борьбе за медаль 0,09 секунды. Как будет в Самарканде?

Во-вторых, дополнительную интригу перед чемпионатом создает неожиданный треш-ток в сборной. Никто бы не подумал, что гребцы станут самым скандальным видом спорта в России — но они смогли. Президент федерации Евгений Архипов назвал одну из участниц Олимпиады Олесю Ромасенко «никчемной» — она заявлена на мировой чемпионат. Нескольким гребцам-байдарочникам хотели запретить командировку на чемпионат мира из-за участия в российском коммерческом турнире. Но, как говорится, нас гребут, а мы крепчаем.

Всего представительство становящейся знакомой аббревиатуры AIN на чемпионате мира — 38 человек. В списке и Петров, и призер Рио Аношкин, и лидеры женской сборной Долгова с Черниговская, и девушка с прекрасной фамилией София Штиль, которая с Иваном Штылем выступала в России в миксте.

Российско-белорусская союзная сборная, невольно созданная федерациями, может выиграть медальный зачет. А вот на стартующем раньше чемпионате мира по академической гребле в видах, которых не было на Олимпиаде, россиян не заявлено. Страна проведения — Канада, да и наши «академики» в последнее время за рубеж не стремятся.

Александр Власов. Фото Global Look Press

Чикунова и возможный Власов

Практически в одни дни с каноистами и байдарочниками свой чемпионат мира проведут в маунтинбайке — в Андорре, но лучший в этом виде россиянин с нейтральным статусом Ярослав Шведов на вопрос об участии в турнире ответил «не в курсе». Вероятно, для некоторых атлетов чемпионат мира — не главный в календаре. Что касается других дисциплин велоспорта, здесь россиян ждать стоит. 21-29 сентября в Цюрихе пройдет ЧМ на велошоссе, звезды на него приезжают. В Федерации велосипедного спорта России считают возможным участие лучших — Александра Власова, Глеба Сырицы и Тамары Дроновой, хотя «говорить о составах рано». Трековики с нейтральным статусом у россиян также есть. А также через несколько дней стартует юниорский чемпионат мира в Китае, и в нем примут участие восемь россиян. Год назад наши завоевали на аналогичном старте четыре золота и заняли второе место в медальном зачете.

Однако настоящая интрига мирового уровня — в плавании. В середине декабря по традиции проходит чемпионат мира на короткой воде, то есть в 25-метровом бассейне. На этот раз — в дружественном нам Будапеште. И хотя российская федерация относится к нейтральному статусу однозначно негативно, кажется, в этом отношении происходят подвижки. Как минимум его получила Юлия Ефимова, есть Евгений Сомов, но недавно о возвращении на международную арену пообещала «задуматься» Евгения Чикунова. И даже сказала, что скучает. Учитывая, что Чикунова по своим результатам бьет даже олимпийских чемпионок, это будет сюрприз для всех соперниц. Еще в апреле Чикунова говорила, что получать статус не планирует, а условия МОК называла позором. Но то МОК, а здесь World Aquatics.

Евгения Чикунова. Фото из соцсетей Евгении Чикуновой

Еще один турнир, где россияне будут даже не в нейтральном статусе, а под своим флагом, — чемпионат мира по боксу среди женщин. Тот самый, на котором ввели фейс-контроль (или даже не фейс) для алжирки-интерсекса Иман Хелиф и ее тайваньской «коллеги» Линь Юйтин. Данный чемпионат проводит международная ассоциация IBA, возглавляемая Умаром Кремлевым, — и тесты на тестостерон жесткие. Но главное, что в боксе раскол, и параллельно с IBA существует World Boxing со своими чемпионатами. И велика вероятность, что МОК после дисквалификации IBA признает именно эту организацию своим олимпийским партнером.

Среди других важных чемпионатов мира — тяжелая атлетика в декабре, но в ней россияне до возвращения также не дозрели. Не пора ли задуматься и другим, как Чикунова?