Правительство Франции завалено сообщениями о насилии в спорте. За 2024-й возбуждено 392 дела

Большинство жертв — несовершеннолетние.

Министр спорта и молодежи Франции Жиль Аверу сообщил о пугающей статистике сообщений, касающихся случаев насилия в спорте. По словам чиновника, правительство регулярно получает тревожные письма, в большинстве которых рассказывается о гнусных деяниях сексуального характера.

Горячая линия

Сообщения от жертв или свидетелей неподобающего поведения в спорте правительство получает с помощью так называемой платформы Signal-Sport. Она была создана в 2019 году для эффективной борьбы с любыми проявлениями насилия, а особенно с сексуальным насилием. Соответствующее подразделение было создано министерством спорта, которое занимается сбором информации и мониторингом административных расследований.

Чтобы заявить о предполагаемом насилии, нужно написать письмо на электронный адрес. Это может сделать любой человек, и не только спортсмен. Сообщения приходят от спортивных менеджеров, тренеров, людей из окружения атлетов, волонтеров. При этом неважно, в любительском или профессиональном спорте совершено насилие. Всем заявителям правительство гарантирует анонимность и конфиденциальность.

Выявление случаев сексуального физического насилия является приоритетом для платформы, но причины для обращения могут быть разные. Так, на горячую линию можно обратиться, если вы стали свидетелем или жертвой психологического насилия, под которое подпадают преследование, дедовщина и угрозы. Принимаются в обработку случаи расовой, гендерной или иной дискриминации. В целом на Signal-Sport можно написать о любом действии, которое противоречит этике и закону. Когда подразделение получает сообщение, свидетельствующее о сексуальном насилии, оно инициирует административное расследование с участием соответствующей ведомственной службы.

Министр спорта и молодежи Франции Жиль Аверу. Фото Global Look Press

70 процентов жертв — несовершеннолетние

О статистике работы платформы Signal-Sport министр спорта и молодежи Жиль Аверу рассказал на национальном съезде по предотвращению насилия в спорте. Чиновник заявил, что подразделение получает по пять-шесть сообщений каждый день. При этом два из трех сигналов касаются актов сексуального насилия. 70 процентов жертв — женщины, и почти столько же из них несовершеннолетние.

По данным Министерства спорта Франции, с момента создания платформы в 2019 году было начато около 1500 административных расследований. Только за 2024 год было возбуждено 392 дела, в которых фигурировали почти 400 человек.

«Теперь те жертвы, которые не осмеливались говорить, потому что их заставили поверить, что это нельзя говорить, делают первый шаг. Все сильно изменилось, но это не означает, что нужно останавливаться. Я считаю, что лучший способ положить этому конец — это выявить тех, кто лично стоит у истоков», — заявил Аверу.

Также с 2021 года правительство ведет проверку репутации тренеров, судей и других лиц, которые работают с несовершеннолетними спортсменами. Она, в том числе, позволяет проверять людей на наличие судимостей. «Проверка идет полным ходом. С начала этого года у нас уже были миллионы проверок — 2,8 миллиона. Так что я думаю, что это быстро принесет свои плоды», — сказал министр спорта и молодежи Франции.

Фото Global Look Press

Олимпийские домогательства

Были зафиксированы случаи насилия и на Олимпиаде в Париже прошедшим летом. О некоторых из них стало известно общественности.

Так, полиция задержала борца из Египта Мохамеда Эльсаида по обвинению в сексуальном насилии. Он положил руку на ягодицу незнакомой девушки на набережной Аустерлиц. Во время задержания спортсмен находился в состоянии сильного опьянения, что является отягчающим обстоятельством. Эльсаиду 26 лет. Он является борцом греко-римского стиля. В Париже египтянин выступил неудачно, вылетев в 1/8 турнира в весовой категории до 67 кг. Однако Мохамед достаточно титулованный спортсмен. На прошлых Играх он стал бронзовым призером. Также Эльсаид является двукратным призером Африканских игр и пятикратным чемпионом Африки.

Другой инцидент произошел с отцом хорватской чемпионки по дзюдо Барбары Матич. Его вызвали в парижскую полицию после обвинений со стороны волонтера Олимпийского комитета. Оказалось, что отец дзюдоистки на радостях насильно поцеловал в губы девушку, когда праздновал победу своей дочери. После разбирательств полиция не выявила в действиях мужчины ничего противозаконного.