Яркий и умный способ смотреть футбол. Чтобы видеть даже капельки пота на лицах игроков

Как смотреть матчи, чтобы ничего не пропустить, отмечая малейшие детали игры? Сейчас это возможно благодаря новейшим техническим разработкам.

Прогресс не стоит на месте, и сейчас даже сложно объяснять новому поколению, как их отцы смотрели футбол, сами будучи детьми. А ведь каких-то 30 лет назад я сам проводил лето у бабушки с дедушкой и отлично помню пузатый телевизор в деревянном корпусе, который взрослые очень точно называли «ящиком» — на деревянных ножках, черно-белый, накрытый сверху кружевной салфеткой. Именно на нем я смотрел матчи одного из первых чемпионатов России в начале 90-х и до сих пор помню, как завершались репортажи: «Комментатор Владимир Перетурин, режиссер Ян Садеков, ассистент режиссера Раиса Панина, спасибо, что были с нами». Кстати, с тем самым Яном Садековым недавно сделали отличное интервью коллеги Юрий Голышак и Александр Кружков — почитайте, удовольствие гарантируем.

Этот «ящик» тогда казался верхом технического совершенства, хотя изображение было таким, что едва можно было различить происходящее на поле, а программы на нем с щелканьем переключались пассатижами, заменившими отвалившуюся бакелитовую ручку. Прошло лет десять, и, уже будучи студентом, я с соседями по студенческому общежитию смотрел Лигу чемпионов на рубеже веков по крошечному переносному ТВ, одному на всю комнату — мы садились поближе и напряженно вглядывались в 30-сантиметровый экран, то и дело поправляя выдвижную антенну и подкручивая точную настройку. Тогда же я начал сам ходить на стадион с гордым именем «Центральный» — с крашеными деревянными скамейками и неизменными бабушками, торговавшими семечками при входе.

LG OLED С1. Фото LG

Тогда и сейчас

И вот еще примерно два десятка лет спустя все кардинально переменилось. В России прошел чемпионат мира, оставивший целую россыпь ультрасовременных арен, да и во второй лиге играют на стадионах с пластиковыми сиденьями и хорошими полями. На матчи все чаще принято ходить семьями. Но если вдруг нет возможности попасть на трибуны, то всегда можно посмотреть трансляцию. Тем более что и телевизоры теперь не чета тем, по которым я когда-то начинал смотреть футбол.

Взять, например, новую серию 4К OLED-телевизоров серии C1 от известной компании LG — здесь используется технология самоподсвечивающихся пикселей, которые обеспечивают точную цветопередачу и сверхчеткое изображение на любой из моделей этой линейки, с диагональю от 48 до 83 дюймов. Изменился и дизайн: OLED-телевизоры очень тонкие, так как состоят всего из трех слоев — основы, матрицы и защитного стекла.

Имидж LG OLED C1. Фото LG

Когда-то я порой до боли в глазах вглядывался в мутный экран, где с трудом различались номера на спинах футболистов, а теперь в формате Ultra HD можно увидеть даже капельки пота, выступающие на лицах игроков.

Эффект присутствия усиливает и многомерный звук, за который отвечает технология Dolby Atmos. Она работает в связке с системой Dolby Vision IQ, которая способна регулировать настройки изображения в зависимости от условий, что дает ошеломительный эффект. Ну и не забываем про возможности Smart TV, а также голосовых помощников. Эти телевизоры способны стать полноценным членом экосистемы умного дома LG ThinQ. Способны ли мы были представить такое с университетскими друзьями, пытаясь найти мяч на маленьком экране?

Смарт ТВ LG OLED С1. Фото LG

Отдельно хочется сказать и про ум и сердце телевизоров С1 — чип a9 IV поколения 4K на основе искусственного интеллекта. Он использует алгоритмы глубокого обучения и способен автоматически регулировать изображение и звук, чтобы вы всегда получали максимальное удовольствие от просмотра. Когда-то я крутил в разные стороны антенну и колдовал над точной настройкой, а теперь процессор сам, используя базы данных, улучшает качество изображения. Ярко, умно, технологично.

Не пропустите ничего

Словом, теперь вы можете смотреть матчи любимых команд без опасения упустить что-то важное — на OLED-экране и с таким качеством изображения это попросту невозможно. Теперь поддерживать свой клуб станет еще приятнее. Но если вы думаете, что телевизоры нужны только болельщикам, то напрасно. Они могут быть полезны профессионалам, которым необходимо пересматривать собственные матчи, чтобы анализировать игру.

Впечатляющие технологии изображения корейской компании отметил известный футболист, голкипер Антон Шунин: «Хотите увидеть игру моими глазами? Смотрите футбол с телевизором LG OLED: отличная контрастность и функция TruMotion, которая позволяет увидеть самые мелкие объекты и движения — и вы не пропустите ни одну деталь матча».

Известный футболист, голкипер Антон Шунин.

Известное выражение основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена гласит: «О спорт, ты — мир!» Но мир, конечно, не ограничивается только спортом. Поэтому телевизоры LG OLED серии С1 отлично подходят не только для просмотра трансляций. Но и для любителей кино — прекрасную четкость изображения дополняет специальный режим Filmmaker mode. Он предлагает вам взглянуть на фильмы глазами их режиссеров, оставляя оригинальное соотношение сторон, цветопередачу и частоту кадров.

И конечно, сложно представить современный мир без видеоигр, будь то вездесущие спортивные симуляторы, высокотехнологичные стрелялки или какие-нибудь семейные развлечения. Геймерам серия С1 предлагает экран с частотой 120 Гц и минимальным временем отклика, а также поддержкой технологий G-SYNC от NVidia и AMD FreeSync Premium. Не зря же компания LG стала официальным партнером Microsoft и нового поколения консолей Xbox Series X | S. Это означает, что вы точно получите максимальное удовольствие — вне зависимости от того, забиваете голы сами или смотрите, как это делают профессионалы.