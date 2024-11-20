Чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих начался со скандалов: Азербайджан снялся, Россия с флагом и гимном

А у Армении странные проблемы с составом.

В Ереване с 18 по 24 ноября проходит чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Старт турнира сопровождался несколькими скандалами.

Почему отказался Азербайджан

Азербайджан отказался от участия в турнире, поскольку он пройдет в Ереване. Об этом перед стартом чемпионата мира сообщил глава службы физподготовки спорта ВС Армении Арман Давтян. По его словам, в этом нет вины принимающей стороны — команда изначально бойкотировала соревнование.

«Делегация Азербайджана не приедет. Приглашения на все мероприятия CISM (Международный совет военного спорта) отправляются не организующей страной, а самим CISM, и ни одной стране не может быть отказано в отправке приглашения», — объяснил специалист.

Скорее всего, в Азербайджане не хотят повторения прошлогоднего инцидента. Тогда сборная впервые за 14 лет приехала на турнир в Армению — на чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Однако команда покинула турнир сразу после церемонии открытия, на которой произошел скандал: во время парада участников человек из толпы подбежал к знаменосцу Азербайджана, выхватил флаг и сжег его. После этого делегация моментально уехала из Еревана, обвинив организаторов в невыполнении гарантий безопасности.

Начальник ЦСКА полковник Артём Громов. Фото ЦСКА

Что за проблемы у Армении

Хозяева начали готовиться к чемпионату мира еще летом — в августе Министерство обороны Армении сообщило о призыве на службу 10 борцов, среди которых был чемпион мира Арсен Арутюнян, а также призеры чемпионатов мира и Олимпиады.

«С 18 по 24 ноября Армения будет принимать чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. В этом случае наши спортсмены, уже новобранцы, смогут высоко поднять флаг на турнире, проводимом в Армении», — анонсировал тогда Давтян.

Однако сильнейшие борцы в итоге не смогут выступить — перед стартом чемпионата мира их вывели из состава и заявили вместо них менее опытных атлетов.

«Больше всего жаль, что наших лучших борцов, которые имели большие шансы на чемпионство, просто вывели из состава участников. Нам не представили никаких внятных обоснований», — отреагировал в соцсетях чемпион мира Арутюнян.

На пресс-конференции перед стартом турнира Давтян объяснил, почему Арутюняна и других топовых борцов убрали из состава Армении. По его словам, сборная просто выполняла условия турнира.

«Конечно, мы попытались выбрать наилучших — в рамках законности. Тут вопрос разрешения и усиления. Это ответ на вопрос о том, почему вместо Малхаса Амояна был выбран Ашот Хачатрян. Состав команды определяла не Федерация борьбы. Он был избран коллективно, с участием специалистов и ответственных лиц Минобороны», — сказал Давтян.

Не исключено, что изменения в составе связаны с заявкой на турнир сборной Турции. В ее составе будут чемпионы мира и Европы, на чем заострил внимания Давтян. Хозяева же в итоге заявили атлетов с титулами лишь на молодежных соревнованиях.

Максим Скуратов (слева) на чемпионате по вольной борьбе среди военнослужащих. Ереван 20 ноября. Фото соцсети

Россия выступает под своим флагом

На чемпионате мира выступит и Россия, причем снова, как и год назад, со своими флагом и гимном. В составе сборной находятся 20 борцов. В 2023-м турнир проходил в Азербайджане: российские спортсмены завоевали девять медалей, из которых золотой оказалась лишь одна.

Всего в Ереване выступят около 400 атлетов из более чем 40 стран. При этом среди участников нет сборной Украины. Никаких комментариев по поводу ее отсутствия нет, но очевидно, что дело в условиях допуска российской команды на соревнования.