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Счастливые Карпины без детей, Кокорин и Мамаев вместе, загадочная Севастьянова. Инстаграм недели

Сегодня, 11:00
Валерий Карпин с женой Дарьей, Павел Мамаев и Александр Кокорин, Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Валерий Карпин с женой Дарьей, Павел Мамаев и Александр Кокорин, Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Семейство Дэвида Бекхэма в полном составе

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Павел Мамаев обручился со своей девушкой на отдыхе в Дубае, куда приехал и его друг Александр Кокорин

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Instagram
Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Instagram

Каролина Севастьянова поздравила подписчиков с Рождеством и показала свой сногсшибательный наряд

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