Счастливые Карпины без детей, Кокорин и Мамаев вместе, загадочная Севастьянова. Инстаграм недели

Все самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

Семейство Дэвида Бекхэма в полном составе

Валерий Карпин вырвался на романтический отдых вдвоем с женой Дарьей в Египет

Криштиану Роналду отметил Рождество в компании многочисленных родственников

А вот и новогодняя елка Лионеля Месси

Артур Юсупов «встретился» с Дональдом Трампом

На этой неделе москвичи могли встретить на Красной площади Дарью Клишину и Александру Солдатову

Доротея Вирер также решила прогуляться и зарядиться атмосферой праздника

Сердар Азмун путешествует на самолете в компании собаки

В следующем году в семьях Халка и Ари ожидается пополнение

Павел Мамаев обручился со своей девушкой на отдыхе в Дубае, куда приехал и его друг Александр Кокорин

Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Instagram

Каролина Севастьянова поздравила подписчиков с Рождеством и показала свой сногсшибательный наряд