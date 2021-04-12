Загадочная Медведева, стильный Крыховяк и стреляющий Плющенко

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Даниил Квят показал совместную тренировку с Костей Цзю

Евгений Плющенко провел тренировку по стрельбе

Екатерина Боброва вспоминает отдых на Мальдивах

Юлия Ефимова отметила день рождения в Казани

Яркое фото от Дарьи Клишиной

Эжени Бушар сделала прививку от коронавируса

«Кто лучшие друзья девушек?» — спрашивает подписчиков Евгения Медведева

Семейство Бекхэм отпраздновало католоическую Пасху

Новый стиль Гжегожа Крыховяка