Россия в 2026 году примет большие соревнования ШОС. А как же Игры дружбы?

Турнира БРИКС в Казани оказалось недостаточно.

Летние игры стран Шанхайской организации сотрудничества пройдут в России в 2026 году. Предполагается, что эти соревнования примут несколько городов, включая Москву и Санкт-Петербург. О грандиозных планах на новые международные старты рассказал министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

Все решено?

По словам министра, нашу страну в качестве площадки для проведения Игр ШОС члены организации выбрали единодушно. «Мы предложили Россию, и все радостно согласились. Принять такие соревновнования с большим количеством участников у нас могут только Москва и Санкт-Петербург. «Под звездочкой» еще пара мест, но эти два города уже согласованы», — подчеркнул Дегтярев.

Также глава отечественного спорта рассказал о программе соревнований. Ожидается, что она будет масштабной. Планируется включить в нее 21 вид спорта: активное обсуждение данного вопроса состоится в этом году в Китае.

Напомним, впервые идея о проведении Игр ШОС появилась еще в мае 2024-го — ее тогда тоже озвучил Дегтярев. «Предложено создать отраслевую рабочую группу по физической культуре и спорту. Страны ШОС эту идею поддерживают. Работаем над ее исполнением. Также предложил проводить регулярные спортивные Игры ШОС по наиболее популярным видам спорта в наших странах. Россия готова принять эти соревнования», — написал министр у себя в Telegram-канале.

В июне 2024 года принципиальная договоренность о проведении Игр была достигнута. Также в июле представители Казани заявляли, что город готов принять масштабное спортивное мероприятие. Но выбор пока пал на Москву и Санкт-Петербург.

Михаил Дегтярев. Фото Global Look Press

Какие страны объединяет ШОС?

ШОС — международная политико-экономическая организация, созданная в 2001 году лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. С тех пор к ШОС также присоединились Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия.

Основными целями ШОС на сайте организации указаны «укрепление взаимного доверия, противодействие вызовам, содействие экономическому росту». Ежегодно в странах-участницах проводятся большие саммиты организации.

Дегтярев так высказывался о задачах ШОС в области спорта. «Россия рассматривает организацию как одну из авторитетных площадок для диалога. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития именно спортивных связей между государствами — членами ШОС. Организация становится движущей силой преобразования Евразии в единое пространство мира, стабильности, взаимного доверия и развития», — писал министр в своем Telegram-канале.

Владимир Леонов. Фото tatarstan.ru

Спорта будет много

Санкции МОК против нашей страны предполагают запрет на проведение международных стартов. Тем не менее, помимо летних Игр ШОС в 2026-м, в России в обозримом будущем могут состояться и другие крупные соревнования. Так, в Казани задумались о проведении зимних Игр БРИКС. Об этом рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Мы выражали такую инициативу. Мы говорим не только про страны БРИКС, а про страны БРИКС+. Поэтому видим здесь большую точку роста и будем этот вопрос в этом году лоббировать и отрабатывать с нашими федеральными коллегами», — цитирует Леонова ТАСС.

Напомним, Казань ранее проводила летние Игры БРИКС — турнир состоялся с 12 по 23 июня 2024 года. Тогда в столицу Татарстана приехали почти 3 тысячи спортсменов из 85 стран мира. Медальный зачет с огромным отрывом выиграла сборная России — отечественными спортсменами было завоевано свыше 500 медалей, в том числе 266 золотых.

Леонов заявил, что опыт проведения соревнований летом может быть использован и для организации зимнего турнира, несмотря на то что в 2025 году Россия передала председательство в БРИКС Бразилии, а основные мероприятия в этой организации обычно проводит страна-председатель.

«Есть и ледовые дворцы, и лыжный комплекс, и горнолыжный комплекс, где можно проводить состязания по сноуборду. Мы где-то порядка 10 видов спорта можем «упаковать» и провести на территории Казани. Инфраструктура позволяет, логистика очень удобная. Есть уже некая мышечная память: в Казань уже приезжали, все было здорово, все было понятно, никаких не было проблем», — подчеркнул чиновник.

При этом пока неясным остается статус Всемирных игр дружбы. Изначально глобальный турнир планировали провести в 2024 году, но потом перенесли на 2025-й, а после и вовсе указом Президента РФ заморозили до «особого решения». О проблемах с этими соревнованиями «СЭ» подробно рассказывал в этом материале.

Напомним также, что в мире проводится огромное количество стартов, объединенных по этническому, региональному или политическому признаку. Например, Средиземноморские игры, Всемирная еврейская Маккабиада, Исламские игры. Некоторые из них организованы под эгидой МОК или континентальных олимпийских комитетов. Но в большинстве своем такие старты являются независимыми — как произошло с Играми БРИКС и, видимо, произойдет с Играми ШОС.