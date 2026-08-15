«Вините во всем эго Трампа». В США провели свою спартакиаду, вызвавшую громкий политический скандал

Юниорские соревнования «Игры патриотов» стоимостью в несколько миллионов долларов обвиняют в расизме и пропагандистском уклоне.

На этой неделе в США состоялись «Игры патриотов» — федеральные старты школьников, приуроченные к празднованию 250-летия страны. Турнир, по своей идеологии сильно напоминающий советские спартакиады, был организован по инициативе Дональда Трампа и профинансирован его сторонниками. С 9 по 11 августа на базе SPIRE Academy в Джениве, штат Огайо, соревновались 120 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. От каждого штата были выбраны по одному юноше и одной девушке, а также представители территорий и племен. Двое победителей получили по 125 тысяч долларов в виде образовательных стипендий.

Однако формат и личное участие хозяина Белого дома в этом спортивном шоу вызвали в оппозиционных медиа настоящую истерику. Проект обвиняют в расизме, использовании молодежи в политической пропаганде, а также формировании культа личности Трампа.

Олимпиада для белых

Сама по себе идея выглядела вполне традиционно для национального спортивного праздника. Школьникам предложили представить свои регионы, показать физическую подготовку и побороться за серьезные стипендии. В программу вошли не олимпийские виды спорта, а дисциплины с «дворовым» уклоном: «вышибалы», кикбол, перетягивание каната, «победные кольца», тест на физическую подготовку (американский аналог ГТО) и полоса препятствий а-ля Ninja Warrior. Один из амбассадоров проекта известный ведущий и спортивный аналитик Пэт Макафи объяснял свое участие так: «Я хочу мотивировать старшеклассников заниматься фитнесом и быть активными».

Все это было приурочено к празднованию 250-летия США — дате, которая используется сторонниками Дональда Трампа для укрепления имиджа республиканской партии накануне важных парламентских выборов (они намечены на 3 ноября 2026 года). Однако проект получился неоднозначным. Во всяком случае политические противники американского президента сделали все возможное, чтобы растоптать идею Игр и ее реализацию в СМИ и соцсетях. В первую очередь под удар попали принципы отбора участников соревнований. Поначалу было заявлено, что на них выступят «лучшие из лучших молодых спортсменов страны», но при этом квалификационных стартов не проводилось. Желающие поехать в Огайо отправляли организаторам видеоэссе с объяснением, почему именно их следует включить в заявку. Некоторые подростки в итоге представляли даже не те штаты, в которых живут.

Кроме того, проведенный критиками этнический анализ состава участников показал, что шанс попасть на Игры получила «очень специфическая демографическая группа детей». Многие из отобранных подростков являлись белыми учащимися частных христианских школ. Раса в заявке на участие не указывалась, но упор был сделан на семьи, которые являются электоратом республиканцев, без столь любимой демократами инклюзивности. В соцсетях соревнования называли «Олимпиадой для белых», а формат постоянно сравнивали с «Голодными играми» из фантастической антиутопии о спортивном шоу «до последнего выжившего». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом еще на этапе анонса троллил авторов идей лозунгом из этого фильма: «И пусть удача всегда будет с вами».

Издание USA Today сформулировало претензию к американской спартакиаде так: проблема не в самой идее соревнований, а в ее реализации. «Игры патриотов» не сумели стать потрясающими. Вините в этом эго Трампа», — написало авторитетное издание, подчеркнув, что организаторы проигнорировали спортивный принцип и не смогли обеспечить широкое представительство разных слоев американского общества. И сделано это было исключительно ради того, чтобы собрать на стадионе лояльную президенту США аудиторию и создать иллюзию всенародной поддержки республиканской партии.

Дональд Трамп на турнире «Игры патриотов». Фото Getty Images

Культ личности

Политической составляющей избежать было трудно уже потому, что проект с самого начала ассоциировался лично с Трампом. Еще до старта соревнований президент США подчеркивал: турнир пройдет в строгом соответствии с объявленной им стратегией защиты женского спорта от трансгендеров. Ведь, несмотря титанические усилия Белого дома, в школьном и студенческом спорте США во многих штатах до сих пор сохраняются лазейки для заявки на соревнования для девочек персонажей, которые родились мальчиками (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). В «Играх патриотов» участвовали только цисгендерные девушки, а педалирование этой темы разбередило один из наиболее конфликтных сюжетов американской внутренней политики.

На финал Игр Трамп приехал лично. Вместе с Макафи президент США наблюдал за решающими состязаниями с трибуны, а затем вручил трофеи и стипендии победителям. Оценка проекта главой Белого дома была исключительно положительной. При этом Трамп получил от критиков обвинения в формировании в молодежной среде культа своей личности. Издание MS NOW отметило, что молодежный спорт и раньше использовали для продвижения желаемых властями нарративов, но «Игры патриотов» оставили ощущение «упущенной возможности отпраздновать то, что делает спорт и Америку великими».

Впрочем, сводить реакцию на турнир исключительно к критике неправильно. У проекта были понятные спортивные аргументы: физическая активность подростков, соревнование между представителями разных частей страны и существенные образовательные стипендии. Представитель оргкомитета Freedom 250 Даниэль Альварес называла Игры «чествованием следующего поколения американских лидеров, соперников и чемпионов». Главный повод для хейта вокруг «Игр патриотов» относится не к спортсменам и даже не к возможности проводить подобные старты, а к правилам. Если проект претендует на статус общенационального состязания лучших школьников, то спортивный принцип важнее телевизионной картинки и политических симпатий организаторов. Именно разрыв между заявленным статусом и процедурой отбора стал самой содержательной частью критики.

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По лекалам спартакиады

Для российского болельщика сама идея собрать представителей разных территорий на одном большом спортивном форуме не выглядит необычной. В СССР эту функцию десятилетиями выполняли спартакиады. В 1950-е годы такие соревнования были призваны активизировать спортивную жизнь по всей стране и долгое время являлись чуть ли не главными внутренними стартами и идеологической основой. Но региональное представительство на них сочеталось с широкой системой отбора, а итоговый турнир был вершиной серьезной спортивной пирамиды.

Эта традиция получила продолжение и в современной России, особенно в период санкций. Всероссийская спартакиада сильнейших 2022 года проводилась по программе Олимпийских игр: соревнования принимали 12 регионов. По данным Минспорта, в нее были включены 39 олимпийских видов спорта, а число участников превысило 11 тысяч. Почти одновременно с американскими «Играми патриотов» — в августе 2026 года — стартовало новое издание этого проекта, получившее название «Спартакиада народов России». В ее программе — 44 вида спорта и 362 комплекта наград, соревнования распределены между семью регионами, а сам турнир рассматривается как часть подготовки к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Прямое отождествление российской и американской моделей было бы неправильным. Но общая черта явно прослеживается: и спартакиады, и «Игры патриотов» являются попытками представить страну через соревнование регионов и превратить большое спортивное событие в общенациональный праздник. При этом архитектура проектов принципиально различается. Российская спартакиада — комплекс соревнований по олимпийским видам спорта с многоступенчатым отбором и тысячами участников. Американские игры образца 2026 года — компактное шоу для 120 школьников, в котором спортивные испытания соединены с телевизионным форматом и субъективной системой формирования состава участников.

Как бы то ни было, мы видим, что и в США спорт начинает мигрировать в сферу политики. «Игры патриотов» — явно пропагандистское мероприятие, которое не вписывается в существовавшую до сих пор формулу «двух китов»: коммерческого профессионального и любительско-олимпийского школьно-студенческого спорта. Это следует помнить, когда нам опять начнут рассказывать, что спортивная сфера в западных странах свободна от государственного влияния, является независимой и отражает только самые чистые и классические идеалы. Официальный бюджет проведения «Игр патриотов» не озвучивался, но точно тянет на несколько миллионов долларов. Это спонсорские деньги, но меценаты, связанные с республиканцами, явно выделяли их не из любви к искусству и здоровому образу жизни.