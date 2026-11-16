«Зенит» разнес «Трабзонспор», очередное поражение СКА, Плескачева и Лазарев выиграли Гран-при России: итоги дня 15 ноября

Овечкин не забивает 13 матчей подряд.

В воскресенье, 15 ноября, «Зенит» разгромил турецкий «Трабзонспор» в товарищеском матче, а СКА потерпел третье поражение подряд в КХЛ. В Омске завершился Гран-при России по фигурному катанию, где Лидия Плескачева и Лев Лазарев завоевали золото, а Александра Степанова и Иван Букин неожиданно уступили в танцах на льду. В НХЛ Данила Юров оформил дубль, Дмитрий Орлов набрал четыре очка, а Александр Овечкин продлил безголевую серию до 13 встреч. Главные события дня — в обзоре «СЭ».

Степанова и Букин впервые с 2019 года проиграли в России. Плескачева завоевала второе золото подряд

На пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири» в Омске завершились соревнования во всех четырех дисциплинах. Главная неожиданность произошла в танцах на льду: Василиса Кагановская и Максим Некрасов опередили пятикратных чемпионов России Александру Степанову и Ивана Букина.

После ритм-танца Кагановская и Некрасов лидировали с преимуществом 0,24 балла. В произвольном танце более высокую оценку получили их соперники, однако отыграть все отставание не удалось. Итоговый результат победителей — 202,88 балла, Степановой и Букина — 202,84. Судьбу золотых медалей решили всего четыре сотых!

Для Степановой и Букина это первое поражение на российских турнирах с декабря 2019 года, если не учитывать Кубок Первого канала. Их победная серия насчитывала 14 соревнований. Бронзу в Омске завоевали Ирина Хавронина и Девид Нарижный (191,19).

В женском одиночном катании второе золото подряд выиграла Лидия Плескачева. После успеха в Красноярске 16-летняя фигуристка стала лучшей и в Омске, набрав 220,28 балла. В произвольной программе ученица Светланы Пановой чисто исполнила тройной аксель, а потери были связаны с замечаниями судей к ребру на лутце и штрафом за нарушение временного регламента.

Второй стала Мария Захарова (213,68), третьей — Софья Муравьева (204,15), вернувшаяся к работе с Евгением Плющенко. Несмотря на падение с тройного флипа, Муравьева сохранила место на пьедестале. Алиса Двоеглазова заняла пятое место (201,34), Дарья Садкова — шестое (193,09), а Софья Акатьева, вернувшаяся после длительного восстановления от травмы, финишировала восьмой (187,80).

Лев Лазарев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Триумф Лазарева, Щербинина/Петров — лучшие среди пар

У мужчин победителем омского этапа стал Лев Лазарев. Фигурист выиграл обе программы и набрал 288,60 балла. Второе место занял Марк Кондратюк (282,88), тройку призеров замкнул Николай Угожаев (271,71).

Перед произвольной программой первую тройку разделяли всего 1,46 балла, но Лазарев сумел увеличить преимущество. В решающем прокате он исполнил пять четверных прыжков и получил 189,87 балла, опередив Кондратюка (185,61). Для ученика Сергея Давыдова эта победа стала первой на этапах взрослой серии Гран-при России.

В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Таисия Щербинина и Артем Петров. Они лидировали после короткой программы и удержали первое место благодаря оценке 127,92 балла за произвольную. Итоговая сумма составила 198,10.

Серебряные медали получили Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (187,62), бронзовые — Анна Карпук и Илья Миронов (186,57). Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, занимавшие второе место после короткой программы, опустились на четвертую строчку (184,04).

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забивает гол в ворота «Трабзонспора». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» разгромил «Трабзонспор». Соболев забил, Глушенков отдал передачу

Петербургский «Зенит» во время паузы на матчи национальных сборных провел товарищескую встречу с турецким «Трабзонспором». Игра на «Газпром Арене» завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 13-й минуте отличился Фелипе Аугусто, после перерыва Ахмет Гюрен отправил мяч в собственные ворота, а во втором тайме Александр Соболев довел преимущество петербуржцев до трех голов. Результативную передачу в эпизоде с последним мячом сделал Максим Глушенков.

«Трабзонспор» приехал в Санкт-Петербург не в оптимальном составе. В частности, турецкому клубу не смог помочь Мохаммед Салах, который в августе перешел из «Ливерпуля». Нападающий был вызван в сборную Египта.

«Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 31 очко в 14 турах. Столько же у московского «Динамо», которое уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Следующий официальный матч команда Сергея Семака проведет 21 ноября против «Рубина» в Казани.

СКА потерпел третье поражение кряду

Петербургский СКА уступил челябинскому «Трактору» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:5.

Гости открыли счет усилиями Андрея Матюшина, но уже в первом периоде Никита Дишковский восстановил равновесие. Во второй двадцатиминутке дубль оформил Нэйтан Легаре, а в заключительном отрезке преимущество челябинцев увеличили Максим Джиошвили и Сергей Телегин.

Для команды Андрея Разина это третье поражение подряд. Ранее петербуржцы на своем льду уступили минскому «Динамо» (1:4) и московскому «Динамо» (1:2 ОТ). Под руководством нового тренера армейцы проиграли семь из 11 матчей.

СКА с 26 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, находясь за пределами зоны плей-офф. «Трактор» с 29 баллами поднялся на седьмую строчку «Востока».

«Барыс» обыграл лидера «Востока» благодаря хет-трику Бэйли. Московское «Динамо» победило «Сибирь»

В Астане состоялся самый результативный матч игрового дня КХЛ. «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» — 5:4. Главным героем встречи стал нападающий хозяев Джастин Бэйли, оформивший первый хет-трик в лиге.

Магнитогорцы открыли счет уже на шестой минуте, однако к первому перерыву хозяева вышли вперед — 2:1. Во втором периоде Бэйли увеличил преимущество, а затем забросил третью шайбу. В концовке гости сократили отставание до минимума, но сравнять счет не сумели.

Победа позволила «Барысу» набрать 29 очков и подняться на пятое место Восточной конференции. «Металлург», несмотря на поражение, сохранил лидерство с 39 баллами.

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Сибирь» — 3:1. Бело-голубые забросили три безответные шайбы уже в первом периоде: отличились Максим Летунов, Артем Блажиевский и Павел Шэн. Москвичи одержали пятую победу в последних шести встречах.

Еще один матч прошел в Нижнем Новгороде. «Торпедо» победило минское «Динамо» с минимальным счетом — 1:0. Единственную шайбу забросил Павел Красковский, а голкипер Денис Костин оформил сухой матч и одержал сотую победу в КХЛ.

Дубль Юрова, четыре очка Орлова. Россияне отличились в НХЛ

Российские хоккеисты отметились результативной игрой в НХЛ. «Миннесота» на выезде победила «Бостон» — 6:2. Данила Юров оформил дубль в третьем периоде, а Кирилл Капризов сделал две голевые передачи.

«Миннесота» набирает очки в 11 матчах подряд, а Капризов продлил собственную результативную серию до 11 встреч. За этот отрезок российский нападающий забросил шесть шайб и отдал 14 передач.

Еще более результативный матч провел защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. В победной игре с «Ютой» (6:5 Б) он набрал четыре очка (1+3), повторив личный рекорд результативности за одну встречу. У соперников Михаил Сергачев отметился голом и передачей.

В другом матче «Филадельфия» обыграла «Коламбус» — 4:3, уступая по ходу первого периода 0:2. Матвей Мичков забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне. За «Коламбус» отличился Дмитрий Воронков, которому ассистировал Валерий Ничушкин.

Безголевая серия Овечкина

«Вашингтон» потерпел домашнее поражение от «Нью-Джерси» — 4:7. Столичная команда трижды выходила вперед, однако не смогла удержать преимущество.

Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 11 минут 5 секунд, нанес четыре броска в створ и завершил встречу с показателем полезности «-2». Нападающий не забивает уже 13 матчей подряд. В 18 играх сезона у него пять очков — одна шайба и четыре передачи. До повторения личного антирекорда по продолжительности безголевой серии Овечкину осталась одна встреча.

В составе «Нью-Джерси» дебютировал в НХЛ российский защитник Антон Силаев. 20-летний хоккеист провел на площадке 12 минут 45 секунд, выполнил шесть силовых приемов и не отметился результативными действиями. Арсений Грицюк записал на свой счет голевую передачу.

Малинин выиграл Гран-при США

На четвертом этапе международной серии Гран-при по фигурному катанию Skate America в Эверетте победителем мужского турнира стал американец Илья Малинин. Трехкратный чемпион мира набрал 284,31 балла и опередил итальянца Даниэля Грассля (274,73). Бронзу завоевал Тамир Куперман из Израиля (248,55).

Малинин допустил ошибки в произвольной программе, за которую получил 187,57 балла. Впервые представив новую постановку под музыку из мультсериала «Голубоглазый самурай», он обошелся без четверного акселя. При этом американец ошибся на четверных флипе и сальхове, но уверенно исполнил тулуп в четыре оборота и сложную секвенцию из четверного лутца, тройного акселя и двойного акселя.

Грассль получил за произвольную программу 188,25 балла и опередил Малинина в этом сегменте. Однако запаса после короткого проката американцу хватило для итоговой победы.

Савелий Коростелев. Фото Global Look Press

Коростелев остановился в шаге от пьедестала в Финляндии. Непряева заняла шестое место

На предсезонном лыжном турнире под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в финском Муонио завершились соревнования. Российский лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в гонке на 10 километров свободным стилем.

Спортсмен показал время 24 минуты 19,1 секунды, уступив бронзовому призеру Фридриху Моху из Германии всего 0,7 секунды. Победителем стал немец Якоб Элиас Мох (24.03,1), серебро досталось финну Петтери Койвисто (+13,4).

Для Коростелева турнир завершился с одной золотой медалью: накануне он выиграл гонку на 10 километров классическим стилем. Еще один россиянин Сергей Волков занял 22-е место.

В женской разделке Дарья Непряева финишировала шестой, проиграв 38,7 секунды победительнице Вильме Рююттю из Финляндии. Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, занявшая шестое место в субботней гонке классическим стилем, на старт не вышла.

Егор Дёмин. Фото Getty Images

Дёмин набрал 11 очков, но «Бруклин» проиграл «Мемфису»

В регулярном чемпионате НБА «Бруклин» на выезде уступил «Мемфису» — 110:129.

Российский защитник гостей Егор Дёмин провел на площадке 27 минут 27 секунд, набрал 11 очков, сделал один подбор и отдал две результативные передачи. Самым результативным игроком «Нетс» стал Джулиус Рэндл, в активе которого 22 очка.

У победителей отличился Седрик Кауард, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. Еще 22 балла набрал Тейлор Хендрикс.

«Бруклин» потерпел девятое поражение в 12 матчах нынешнего сезона. Команда занимает 12-е место в Восточной конференции, тогда как «Мемфис» с девятью победами в 13 встречах идет пятым на «Западе».