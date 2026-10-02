Фролова обошла Петросян, Рублев сыграет с Сафиуллиным, два золота в плавании. Главные события дня 1 октября

Артем Дзюба собрался «заканчивать» с РПЛ, а Криштиану — со сборной Португалии.

Четверг, 1 октября, был богат на спортивные события. В Батуми стартовал «челленджер» по фигурному катанию, и россияне неплохо проявили себя в первый день. В Баку Евгения Чикунова и Кирилл Пригода принесли нашей стране первые два золота этапа Кубка мира по плаванию, а теннисисты Роман Сафиуллин и Андрей Рублев преодолели первый раунд турнира ATP 500 в Пекине и теперь сыграют друг с другом.

Фролова пока вторая, Угожаев — третий

На «челленджере» Trialeti Trophy-2026 в Батуми завершился первый день соревнований. По итогам короткой программы у женщин лидером идет эстонка Нина Петрыкина (74,69 балла), россиянки Анна Фролова и Аделия Петросян оказались в топ-5: вторая (73,31) и четвертая (68,42) соответственно.

У мужчин Николай Угожаев идет третьим (82,96), Матвей Ветлугин — четвертым (73,96). Лидирует с приличным отрывом грузин Ника Эгадзе (93,80), второй — представитель Эстонии Михаил Селевко.

После ритм-танца на первой позиции расположились представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин (85,23). Российские танцоры Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано занимают второе место (72,51). Вне тройки оказались две наши пары: Елизавета Шичина и Павел Дрозд идут шестыми (66,90), а Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов — 17-ми (51,25).

Андрей Рублев. Фото Reuters

Рублев и Сафиуллин устроят российское дерби в Пекине

В первом круге пятисотника в Пекине Роман Сафиуллин встречался с седьмой ракеткой мира Флавио Коболли и уверенно победил — 6:3, 6:2. Россиянин захватил инициативу с первых геймов, сделал брейк в середине первого сета, а во втором практически сразу повел 4:1 и не отдал сопернику ни одной своей подачи до конца матча. Это четвертая в карьере победа Сафиуллина над представителем топ-10, первая — с октября 2023 года.

Андрей Рублев в это же время встречался с хорошо знакомым Таллоном Грикспором и взял верх в тяжелом трехсетовике — 6:4, 5:7, 7:6 (8:6). Первый сет россиянин забрал за 43 минуты, во втором упустил инициативу на подаче при счете 5:5, а в решающей партии довел дело до тай-брейка и взял его.

Во втором круге Рублева ждет Сафиуллин — российское дерби. Ранее на профессиональном уровне они пересекались лишь однажды: в первом круге Уимблдона-2026 сильнее оказался Роман.

Два золота за день в плавании

На первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку российские спортсмены завоевали две золотые медали. Евгения Чикунова победила на дистанции 200 метров брассом, опередив ирландку Мону Макшерри, а третьей стала еще одна россиянка Виталина Симонова. Сразу после нее Кирилл Пригода выиграл 100 метров брассом, опередив Каспара Корбо из Нидерландов и Цинь Хайяня из Китая.

Егор Корнев взял серебро на 50 метрах вольным стилем, обновив рекорд России, который принадлежал Владимиру Морозову. До золота не хватило совсем немного: Кэмерон Макэвой из Австралии финишировал первым. Дмитрий Савенко стал третьим на 200 метрах на спине, Мария Осетрова — второй на 50 метрах на спине. Андрей Минаков и Роман Шевляков заняли четвертое и пятое места на 100 метрах баттерфляем, совсем немного уступив Дилану Картеру из Тринидада и Тобаго.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА продолжает победную серию

В Континентальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата. В Москве нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» — 3:1. Это уже седьмое поражение бело-голубых в новом сезоне. Москвичи перебросали соперника, но реализация нижегородцев оказалась выше.

ЦСКА встречался в гостях с минским «Динамо». Команда Игоря Никитина в очередной раз показала, что настроена на сезон серьезно и обыграла «зубров» — 4:1. Марат Хайруллин оформил дубль.

«Северсталь» выдала камбэк с 1:3, но в итоге проиграла по буллитам «Адмиралу». Так прервались сразу две серии: команда Олега Браташа победила после трех поражений подряд, а у хоккеистов Андрея Козырева, наоборот, случилось первое поражение за четыре игры.

FIS допустила 19 россиян, но без Коростелева

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус 19 российским спортсменам. Среди лыжников его получили Никита Денисов, Дарья Непряева, Ксения Шорохова и Сергей Волков. В список не вошел Савелий Коростелев, участвовавший в Олимпиаде-2026.

«Только что увидел список. Конечно, подавал заявку. Вы так распереживались, как будто этап Кубка мира в Руке стартует завтра», — отшутился лыжник.

Старший тренер сборной России Егор Сорин успокоил болельщиков: «Дарья и Савелий уже до этого получали нейтральный статус и выступали в прошлом сезоне. Сейчас Непряева получила, попозже — Коростелев».

Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дзюба: «Карьера закончилась, но официально не буду заявлять»

Артем Дзюба заявил, что карьера в РПЛ завершена, но официального объявления не будет: «Может быть еще поиграю за кого-нибудь на Кубок». Последним клубом форварда остается «Акрон», за который он провел 52 матча и забил 18 мячей.

Дзюба намекнул на возможное появление в FONBET Кубке России — по примеру Федора Смолова, который после ухода из РПЛ играл за «Броук Бойз». Представитель нападающего Леонид Гольдман также утверждал, что он мог вернуться в «Спартак», но трансфер сорвался из-за вето спортивного директора Франсиса Кахигао.

Жезуш готов публично извиниться перед Роналду

Конфликт между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем набирает обороты. Как сообщает журналист Педро Сепульведа, наставник национальной команды сразу после матча с Данией хочет публично извиниться перед 41-летним форвардом, чтобы тот вернулся и передумал завершать карьеру в сборной.

Пик конфликта случился 30 сентября: Роналду, услышав заявление тренера об отсутствии недопониманий и возможности вновь оказаться на скамейке, как и в игре с Норвегией, собрал вещи и покинул расположение национальной команды, улетев из Дании на частном джете. Жезуш и глава FPF Педру Проэнса пытались остановить его и поехали за ним в аэропорт, но форвард даже не стал их слушать.

По данным O Jogo, решение Роналду «не подлежит пересмотру», а сам он «чувствует себя преданным». Согласно регламенту FPF за самовольный отъезд из расположения сборной Криштиану грозит дисквалификация от одного до шести месяцев и денежный штраф.

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