Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 18:40

Россию пригласили на самые антиамериканские старты мира. Что это такое?

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Баскская пелота и ракетбол.
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Фото Global Look Press
1/3
Рассказываем об Играх Боливарианского альянса, на которых сборной России, вероятно, предстоит участвовать уже в апреле.

В условиях санкций для России открываются самые неожиданные варианты участия в международных турнирах. Футбольная сборная уже проехала турне по Средней Азии и теперь готовится выступить в Иране и Ираке, шахматная федерация практически перешла в азиатскую организацию. И наконец, российские олимпийцы, возможно, смогут набирать рейтинговые очки для Игры-2024 на Азиатских играх в китайском Ханчжоу осенью этого года.

И вот еще одно предложение, о котором рассказала пресс-служба Министерства спорта России: «Министр спорта России Олег Матыцин провел рабочую встречу с министром народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президентом по вопросам развития общественного и территориального развития Мервином Энрике Мальдонадо Урданета. В ходе встречи спортсмены из России были приглашены на соревнования. «Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», — заявил Олег Матыцин.

Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олег Матыцин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Что такое игры АЛБА?

Игры Боливарианского альянса, или АЛБА, не стоит путать с Боливарианскими играми, которые организуют в Южной Америке с 1938 года в честь венесуэльского военачальника Симона Боливара.

Боливарианский альянс — политическая организация, которую зачали Уго Чавес и Фидель Кастро и в которую вступили либо социалистические государства Латинской Америки, либо мелкие страны, которые хотели получать выгоду от дружбы с богатой нефтью Венесуэлой. Создана она была как альтернатива попыткам США учредить единую торговую организацию для стран с рыночной экономикой. На данный момент в организации 10 государств: Венесуэла, Боливия, Никарагуа, Куба, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Гренада и Доминика. Еще интереснее состав приглашенных стран, которые скорее выполняют функцию наблюдателей: Гаити, Иран и Сирия.

Флаг сборной России на&nbsp;трибуне. Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК

Раз в два года страны альянса собирались и проводили игры по 30 видам спорта, причем последние Игры 2011 года стали настоящим успехом — были приглашены 32 страны, среди них Испания, Мексика, Чили, Аргентина. В разное время на Играх участвовали даже французы, бразильцы и... россияне.

У России есть даже чемпион этих Игр — единственный. В 2007 году на стартах альянса оказалась сборная России по фехтованию, и она завоевала золото, два серебра и три бронзы. Делегаты были не очень именитые, а выиграл пока единственную золотую медаль Игр Боливарианского альянса Денис Коробейников. Вероятно, вскоре единственным он быть перестанет.

Какие виды спорта и есть ли шансы на победу?

Каких-то экзотических видов спорта на такой «Олимпиаде» мало, но, к примеру, в 2011 году среди множества олимпийских видов приютились баскская пелота и ракетбол. Обе дисциплины похожи на сквош. Вот так выглядит пелота — это древняя игра самобытных басков.

А так — ракетбол.

После 2011 года в организации назрели проблемы, так что Игры на долгое время исчезли из повестки дня. Тем более не до них было во время политической борьбы в Венесуэле, где воцарилось двоевластие между социалистами и сторонниками рыночного развития, но кажется, последователям Чавеса удалось удержать ситуацию под контролем.

Как ожидается, Игры пройдут с 21 по 29 апреля 2023 года в Венесуэле с участием 3500 спортсменов из 11 стран мира. И с таким составом у России вполне есть шансы выиграть медальный зачет — если, конечно, россиян допустят до большинства видов спорта и мы отправим сильнейших. Интересно, реально ли будет поучаствовать в футбольном турнире — если да, то стоит поискать команду (молодежную сборную России?), которая могла бы представить страну на турнире с полноценными южноамериканскими сборными. Такая практика тоже лишней не будет.

Последние Игры выиграла Венесуэла, до этого в трех «Боливариадах» доминировала Куба.

Игра в шахматы. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Шахматы сделали ход в Азию

Тем временем Федерация шахмат России сделала то, с чем не стал спешить Российский футбольный союз — сменила прописку с европейской на азиатскую федерацию. Как сообщает сайт федерации, решение о переходе в Азиатскую шахматную федерацию было единогласно принято наблюдательным советом ФШР 14 апреля 2022 года, а Конституционная комиссия ФИДЕ, изучавшая возможность перехода ФШР в АШФ, не нашла в таком переходе никаких нарушений и выпустила свои рекомендации. Согласно этим рекомендациям, Совет ФИДЕ должен был принять решение о том, что ФШР может перейти из Европы в Азию. Это решение было принято Советом ФИДЕ 21 февраля 2023 года.

Азиатские игры-2022. Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх

Среди аргументов в пользу перехода ФШР говорила о том, что в Азии шахматы на подъеме, там находятся весьма сильные в шахматном мире Китай, Индия, Узбекистан и другие страны. Наконец, «Россия является страной, 77 процентов территории которой находится в Азии, а 23 — в Европе».

Теперь процесс перехода может завершиться на Континентальной ассамблее Азиатской шахматной федерации. Решение о переходе примут делегаты Саммита АШФ 28 февраля, а сам саммит пройдет в Абу-Даби с 26 февраля по 3 марта. Принятие России автоматически будет означать, что ФШР выходит из Европейского союза шахмат, поскольку не может принадлежать двум континентам одновременно.

Олимпиада
Олег Матыцин
3
5
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Юрист объяснил, почему отклонили апелляцию РФС по отстранению сборной и клубов от международных турниров
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров
Глава FIS заявил, что организация будет следовать рекомендациям МОК по допуску россиян
Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России
Австралия поддержала идею допуска россиян к Олимпиаде в нейтральном статусе
Бах в режиме канатоходца. Почему МОК дал отповедь Европарламенту, но похвалил западных министров?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
Новости
RSS RSS
Все новости