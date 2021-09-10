За державу не обидно. Как прошел спортивный форум в Казани

Традиционный форум «Россия — спортивная держава» состоялся уже в девятый раз.

Четверг, еще нет семи утра. В столице Татарстана проливной дождь, температура плюс 9 градусов, по набережной Казанки гуляет ветер. Но в таких условиях здесь собралось больше сотни человек, чтобы вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным пробежать 2 км вдоль реки. Все это — участники форума «Россия — спортивная держава».

— Очень благодарен всем, кто вышел на этот забег в непогоду, — сказал Матыцин после финиша. — Большинство — руководители, представляющие общественные и государственные организации. На них смотрят, на них равняются. Они личным примером доказали, что в здоровом теле всегда будет здоровый дух.

Форум для всех

История форума «Россия — спортивная держава» ведет отсчет с 2009 года. Причем инициатором его создания выступил президент страны Владимир Путин. Форум задумывался как флагманское мероприятие, собирающее в одном месте ведущих спортивных специалистов, известных атлетов, глав национальных федераций и руководителей государства.

Первый форум прошел в Казани в октябре 2009-го. После этого его принимали Москва и Саранск, Якутск и Чебоксары, Ульяновск и Нижний Новгород. В 2020-м организатором должен был выступить Екатеринбург, но вмешалась пандемия. И вот почти 12 лет спустя «Россия — спортивная держава» вернулась в Казань.

Матыцин, подводя итоги пленарного заседания первого дня форума, отметил, что за прошедшее десятилетие он стал уникальной площадкой для обмена опытом между специалистами.

— Форум привлекает большое внимание российского и международного спортивного сообщества, — сказал Матыцин журналистам. — Сейчас это уникальная площадка для обмена опытом, знаниями о проведении в стране крупных соревнований, взаимодействия между регионами. Главной темой нынешнего форума стала реализация «Стратегии-2030», вопросы, связанные с подготовкой кадров, детско-юношеским спортом, развитием массовых и профессиональных стартов, олимпийского движения. Это было основой нашего пленарного заседания и продолжится в рамках дискуссий на сессиях и круглых столах — надеюсь, это даст дополнительный импульс развитию спорта в России.

И действительно, столь масштабной площадки в спортивной индустрии страны, пожалуй, сейчас нет. За три дня работы форума на нем побывали десятки высоких гостей, проведено четыре десятка мероприятий деловой программы — круглых столов, семинаров, панельных дискуссий с участием ведущих российских и мировых специалистов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил проект «Futurous — игры будущего» — соревнования новой эры, где широко используются новейшие технологии, например, робототехника и экзоскелеты.

Целых два павильона выставочного центра «Казань Экспо» отвели под выставку, где за два дня было проведено немало презентаций и подписана масса важных документов. А простым посетителям был особенно интересен спортивный парк, наполненный интерактивными развлечениями — здесь можно было поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, пострелять в тире, заняться фехтованием или триатлоном.

А еще получить мастер-классы от знаменитых спортсменов. Посмотреть на настоящий «дакаровский» бивуак команды «КАМАЗ-Мастер» и проехаться на дрифт-такси. Или сдать нормативы ГТО. Кстати, здесь впервые на публике появились созданные на студии «Союзмультфильм» талисманы комплекса ГТО — медведь Потап, леопард Вика, лиса Василиса, зайка Лиза и волчонок Макар. Вскоре им предстоит стать главными героями нового сериала.

И оценить весь размах форума могли все желающие — впервые в истории последний день работы был проведен в режиме открытых дверей.

Мировая держава

И еще один немаловажный аспект форума, на который обратил внимание помощник президента РФ Игорь Левитин, выступая перед журналистами. «Россия — спортивная держава» помогает отечественному спорту налаживать связи с зарубежными коллегами.

— На этом форуме обсуждается очень много международных вопросов, которые мы решаем вместе, — отметил Левитин. — Это и ситуация с допингом, и изменение формата различных соревнований, и развитие новых видов спорта. На мой взгляд, такое сотрудничество — отдельный блок форума, очень важный для нас. Мы сверяем часы с международными федерациями, видим, как развивается мировой спорт. Россия должна занимать в этом процессе достойное место.

Действительно, в Казани собралось немало видных деятелей мирового спорта: глава ФИНА кувейтец Хусейн аль-Мусаллам, руководитель ИИХФ швейцарец Рене Фазель, возглавляющий ИГФ египтянин Мустафа Хассан, а также президент Глобальной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) Рафаэль Кьюлли и ряд министров спорта зарубежных стран.

— Думаю, проведение такого форума — отличная идея, ведь у вас такая большая страна, входящая в число мировых лидеров в спорте, — отметил аль-Мусаллам, который за время рабочего визита провел немало полезных переговоров. — Очень хорошо видеть, как процесс организован в разных городах и регионах — это помогает объединиться спортивному сообществу, способствует здоровой конкуренции. А самое главное, что в трудные ковидные времена мы с вами все здесь. Это настоящий вызов.

Был очень рад побывать в Казани и Хассан, который подчеркнул: Россия — почти идеальное место для проведения самых крупных соревнований, включая чемпионаты мира.

— Главным вопросом форума был «Россия — спортивная страна?». Мой ответ: да, безусловно, — сказал Хассан в интервью телеканалу «Россия 24». — На форуме мы обсудили важность развития гандбола в различных направлениях и планы на будущее. Например, сотрудничество ИГФ и ФГР. Я рад возможности реализовать новые совместные проекты. Например, у вас лучшие условия для организации чемпионатов мира: федерация очень активна, президент горит гандболом, он понимает, как все работает, и хорошо со всем справляется.

Словом, довольны итогами форума остались все его участники. А история форума «Россия — спортивная держава» обязательно продолжится.