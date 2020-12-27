Изящная Ефимова, элегантная Солдатова и уютная Медведева: звезды перед Новым годом

Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.

Юлия Ефимова желает всем счастливого Рождества.

У Анастасии Павлюченковой Новый год выдался жарким.

Евгений Плющенко поздравил Диму Билана с днем рождения. И вспомнил успешный совместный номер.

Александра Солдатова официально завершает спортивную карьеру. Но красивыми фото будет радовать еще долго.

Дарья Касаткина приготовила к Рождеству что-то очень вкусное.

У Леонида Слуцкого снегоходный тур по Алтаю.

Новогодняя Евгения Медведева.

У Анжелики Сидоровой, как и всех российских легкоатлетов, есть одно сокровенное желание.

Алексей Ягудин попрощался с сезоном «Ледникового периода». Эфир прошел в субботу.

Естественная красота Елизаветы Туктамышевой.

Александр Кержаков покоряет Аляску.