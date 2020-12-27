Изящная Ефимова, элегантная Солдатова и уютная Медведева: звезды перед Новым годом
Сегодня, 12:15
Все самое интересное в Instagram спортсменов за прошедшую неделю.
Юлия Ефимова желает всем счастливого Рождества.
У Анастасии Павлюченковой Новый год выдался жарким.
Евгений Плющенко поздравил Диму Билана с днем рождения. И вспомнил успешный совместный номер.
Александра Солдатова официально завершает спортивную карьеру. Но красивыми фото будет радовать еще долго.
Дарья Касаткина приготовила к Рождеству что-то очень вкусное.
У Леонида Слуцкого снегоходный тур по Алтаю.
Новогодняя Евгения Медведева.
У Анжелики Сидоровой, как и всех российских легкоатлетов, есть одно сокровенное желание.
Алексей Ягудин попрощался с сезоном «Ледникового периода». Эфир прошел в субботу.
Естественная красота Елизаветы Туктамышевой.
Александр Кержаков покоряет Аляску.
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