Жарче, легче, смешнее. «Дылды» сменили площадку на пляж

8 августа на телеканале СТС и сервисе more.tv стартует третий сезон главного волейбольного сериала страны.

Телеканал СТС в последние годы регулярно радует любителей спортивного кино тематическими сериалами, проходящими с неизменным успехом. Не стали исключением и «Дылды», премьера которых состоялась осенью 2019-го.

История успешного волейбольного тренера Михаила Ковалева, из-за своего тяжелого характера оказавшегося в провинциальной студенческой команде, покорила зрителей и стала настоящим телехитом. Неудивительно, что было принято решение снимать сначала второй, а потом и третий сезон. Он, к слову, будет заметно отличаться от первых двух. Чем именно, «СЭ» рассказали режиссер «Дылд» Федор Стуков и известная волейболистка Елена Зарубина, выступающая в роли консультанта.

Елена Зарубина работает консультантом на съемках. СТС

Море и солнце, юмор в комплекте

Фанаты «Дылд» ликуют — уже сегодня будут показаны две премьерные серии третьего сезона. Всего в нем выйдет 17 эпизодов, которые можно будет смотреть на протяжении всего августа. Но если кто-то не следил за новостями и не знает, как именно осенью прошлого года проходили съемки, то их ждет сюрприз.

— Это продолжение истории, рассказанной в первых сезонах, но у нас немного поменялся вид спорта, — объясняет Стуков, снимающий «Дылд» со второго сезона. — Мы остались с волейболом, но из классического перешли в пляжный. Каким образом это произошло, зрители узнают буквально в первой-второй серии. В новом сезоне у нас стало гораздо больше юмора, веселья, солнца, песка, хорошего настроения. Мне кажется, «Дылды» стали смешнее, чем раньше.

— Насколько вам было любопытно работать над третьим сезоном?

— Сам я человек футбольный, хотя все командные виды спорта люблю. По ходу второго сезона я с помощью нашего консультанта Лены Зарубиной привыкал к волейболу, изучал правила и тонкости, всевозможные комбинации, что делает диагональный, а что либеро. И к концу съемок уже разбирался в деталях и полюбил волейбол. А тут вдруг — раз, и совсем другая игра! Песок, по два человека в команде, совсем другие удары и схемы. Зато все динамичнее, больше разных комбинаций.

Елену Зарубину хорошо помнят волейбольные болельщики — она выступала за екатеринбургскую «Уралочку» и сборную России под девичьей фамилией Плотникова, выиграв с национальной командой серебро Олимпиады-2004 и два комплекта медалей чемпионатов мира.

В поле зрения создателей «Дылд» она попала, когда при работе над первым сезоном авторы собирали материал для работы над сценарием. Как вспоминает Зарубина, она встретилась с творческой группой, несколько часов рассказывала истории из жизни и спорта. А через некоторое время неожиданно получила приглашение стать консультантом по волейбольной части.

— Сначала было не слишком сложно: мы читали сценарий, обсуждали вопросы, связанные со спортивной частью сериала, — вспоминает Зарубина. — А на съемочной площадке все оказалось намного интереснее, чем я предполагала. Для меня кинематограф был как темный лес. Первые пару дней нервы были на пределе, но пришлось выплывать.

Кадр со съемок. СТС

Спорт или шоу?

В первом сезоне Зарубиной понадобилось определенное время на притирку с создателями сериала. Как говорит она сама, до конфликтов не доходило, но приходилось отстаивать собственную точку зрения.

— Видение волейбола у режиссера и оператора сначала отличалось от того, как все должно быть на самом деле, — говорит Елена. — А мне хотелось, чтобы было правильно — это же потом покажут по телевизору, а я как консультант не могу позволять много погрешностей. Хотя мне и говорили: «Расслабься, это кино, здесь может быть что угодно». Но я возмущалась и отвечала, что нужно придерживаться правил. В итоге мы находили компромисс. Во втором и третьем сезонах работать было комфортно, я уже была как рыба в воде. Да и технические возможности создателей стали шире.

— Было такое, что в готовый вариант прокрались очевидные ошибки?

— Те, кто следит за нашим видом спорта, обратили внимание, что в первом сезоне на сетке не было антенн. А правилами это строго запрещено. Мы договорились со съемочной бригадой, что будем играть без них. Потом вышел сериал, и мне во всех чатах и сообщениях писали: «Как же так, ты же консультант!» Пришлось отвечать, что это кино.

Перед создателями спортивного кино всегда стоит проблема. Можно показывать процесс максимально реалистично и тратить много сил на погружение в детали. А можно сделать все красиво, но для посвященного зрителя это будет выглядеть профанацией. По мнению Стукова, понять, любят ли создатели фильма спорт по-настоящему, можно по картинке. Если да, он превратится из просто фона в составляющую часть фильма.

— Что касается соблюдения нюансов, мы с помощью консультанта старались не допустить совсем уж очевидной клюквы, — говорит режиссер. — Ко всему, имеющему отношение к волейболу, мы старались подходить очень щепетильно. Считаю, что врать нельзя, иначе нам же самим станет неинтересно. В конце концов, это проявление уважения к тем, кто всю жизнь посвятил волейболу.

По словам Стукова, «Дылды» — сериал не столько о волейболе, сколько о человеческих взаимоотношениях, чести, совести, предательстве и том, как с ним бороться, о любви и страстях, о молодости. Но спортивная составляющая сюжета все равно велика — даже если волейбола нет в кадре, то все крутится вокруг него.

— Мы показываем не только матчи, но и то, что происходит за кулисами, в раздевалке, на тренировках, — отмечает Федор. — Это тоже важная часть спорта, которую болельщики обычно не видят. И, между прочим, очень многие юмористические повороты и сюжеты мы взяли из рассказов известных волейболисток. Например, небольшой спойлер — в одной из сцен девушки за два часа до игры засыпают на пляже и обгорают до такой степени, что любое движение вызывает адскую боль. Это история из жизни.

Елена Зарубина и актрисы сериала. СТС

Мяч круглый, песок сыпучий

— За два сезона съемочная группа научилась отлично снимать волейбол в зале. Но при подготовке к третьему всем пришлось адаптироваться к новым требованиям. Кому пришлось сложнее — съемочной группе или актерам?

— Были некоторые сложности в техническом плане, — вспоминает Стуков. — По песку не покататься на тележках, на роликах для съемок в движении. Но наш замечательный оператор Кирилл Бегишев собственноручно собрал для этого специальную установку.

Что касается девушек — они, как и раньше, много тренировались. При этом предыдущий опыт им очень пригодился. Многие из актрис, занятых в «Дылдах», между прочим, и в свободное время стали заниматься волейболом.

— На самом деле сложно было, опять же, в первом сезоне, — подчеркивает Зарубина. — Вначале, конечно, девчонки не понимали, что и зачем делать, куда бежать, мало что умели. Приходилось все разжевывать. Но мы искали варианты, чтобы в кадре с технической стороны все выглядело как надо. Хотя многие из них продолжили тренировки уже по своей инициативе. Например, Ангелина Поплавская приходила ко мне в школу. А потом незадолго до съемок третьего сезона сломала ногу и долго расстраивалась: «Как же так, все умею, а показать не могу...» Дарья Пицик очень спортивная девушка, быстро научилась основам и работала почти без дублеров. Все, что вы увидите на экране, Даша делала сама.

— А как работалось вам?

— Мне как консультанту стало намного проще. Раньше нужно было расписать сценарий действий для 12 игроков и воплотить его на площадке, чтобы все строго выполняли свои задания. Это все дубли, дубли, дубли. Работы было очень много. В пляжном волейболе играют два на два, розыгрыши не такие длинные, как в классике. И это, конечно, заметно упростило работу мне, но усложнило всей остальной съемочной группе. Им нужны действия, эмоции, а когда мяч пару раз коснулся игроков и упал — это скучно. Нужно все время что-то придумывать, чтобы разнообразить происходящее.

Кадр со съемок. СТС

Поворот за поворотом

Итог напряженной работы всей съемочной группы можно будет оценить уже совсем скоро. Но те, кто уже видел результат, убеждены, что «Дылд» обязательно нужно посмотреть.

— У нас будет несколько просто невероятных сюжетных поворотов, — обещает Стуков. — И много приятных сюрпризов. Главного героя ждет небольшая метаморфоза. Зритель будет очень удивлен тем, в каком виде предстанет герой Павла Деревянко.

— Он, наконец, привык к работе в женском коллективе?

— Ковалев никогда не адаптируется к женскому коллективу! Такой дикий сексист, который убежден, что женщина не может играть в волейбол, с противным никогда не смирится. Но в то же время это не мешает ему любить своих игроков, одна из которых приходится ему дочерью, как мы уже узнали в прошлом сезоне.

Помимо уже привычных персонажей, в третьем сезоне зрители увидят и новых, которые внесут в сериал свежую струю. Так, к актерскому составу на этот раз присоединились Максим Лагашкин, Полина Ауг и Анастасия Стежко.

— Интересно, что последним съемочным днем в третьем сезоне был как раз волейбол, — рассказывает Зарубина. — И когда после этого собралась вся группа, мы обсуждали будущий сезон, я честно сказала: «По моему мнению, он будет самым ярким из трех». Очень удачный сценарий, все живо, интересно и здорово снято. В первых двух сезонах мы многое узнали о персонаже Деревянко, но на этот раз будет много сюжетных линий, связанных с игроками. А пляжный волейбол еще и очень красиво смотрится — песок, солнце, девушки в купальниках. Сама с нетерпением жду, когда начнется показ.