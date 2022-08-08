Жарче, легче, смешнее. «Дылды» сменили площадку на пляж
Телеканал СТС в последние годы регулярно радует любителей спортивного кино тематическими сериалами, проходящими с неизменным успехом. Не стали исключением и «Дылды», премьера которых состоялась осенью 2019-го.
История успешного волейбольного тренера Михаила Ковалева, из-за своего тяжелого характера оказавшегося в провинциальной студенческой команде, покорила зрителей и стала настоящим телехитом. Неудивительно, что было принято решение снимать сначала второй, а потом и третий сезон. Он, к слову, будет заметно отличаться от первых двух. Чем именно, «СЭ» рассказали режиссер «Дылд» Федор Стуков и известная волейболистка Елена Зарубина, выступающая в роли консультанта.
Море и солнце, юмор в комплекте
Фанаты «Дылд» ликуют — уже сегодня будут показаны две премьерные серии третьего сезона. Всего в нем выйдет 17 эпизодов, которые можно будет смотреть на протяжении всего августа. Но если кто-то не следил за новостями и не знает, как именно осенью прошлого года проходили съемки, то их ждет сюрприз.
— Это продолжение истории, рассказанной в первых сезонах, но у нас немного поменялся вид спорта, — объясняет Стуков, снимающий «Дылд» со второго сезона. — Мы остались с волейболом, но из классического перешли в пляжный. Каким образом это произошло, зрители узнают буквально в первой-второй серии. В новом сезоне у нас стало гораздо больше юмора, веселья, солнца, песка, хорошего настроения. Мне кажется, «Дылды» стали смешнее, чем раньше.
— Насколько вам было любопытно работать над третьим сезоном?
— Сам я человек футбольный, хотя все командные виды спорта люблю. По ходу второго сезона я с помощью нашего консультанта Лены Зарубиной привыкал к волейболу, изучал правила и тонкости, всевозможные комбинации, что делает диагональный, а что либеро. И к концу съемок уже разбирался в деталях и полюбил волейбол. А тут вдруг — раз, и совсем другая игра! Песок, по два человека в команде, совсем другие удары и схемы. Зато все динамичнее, больше разных комбинаций.
Елену Зарубину хорошо помнят волейбольные болельщики — она выступала за екатеринбургскую «Уралочку» и сборную России под девичьей фамилией Плотникова, выиграв с национальной командой серебро Олимпиады-2004 и два комплекта медалей чемпионатов мира.
В поле зрения создателей «Дылд» она попала, когда при работе над первым сезоном авторы собирали материал для работы над сценарием. Как вспоминает Зарубина, она встретилась с творческой группой, несколько часов рассказывала истории из жизни и спорта. А через некоторое время неожиданно получила приглашение стать консультантом по волейбольной части.
— Сначала было не слишком сложно: мы читали сценарий, обсуждали вопросы, связанные со спортивной частью сериала, — вспоминает Зарубина. — А на съемочной площадке все оказалось намного интереснее, чем я предполагала. Для меня кинематограф был как темный лес. Первые пару дней нервы были на пределе, но пришлось выплывать.
Спорт или шоу?
В первом сезоне Зарубиной понадобилось определенное время на притирку с создателями сериала. Как говорит она сама, до конфликтов не доходило, но приходилось отстаивать собственную точку зрения.
— Видение волейбола у режиссера и оператора сначала отличалось от того, как все должно быть на самом деле, — говорит Елена. — А мне хотелось, чтобы было правильно — это же потом покажут по телевизору, а я как консультант не могу позволять много погрешностей. Хотя мне и говорили: «Расслабься, это кино, здесь может быть что угодно». Но я возмущалась и отвечала, что нужно придерживаться правил. В итоге мы находили компромисс. Во втором и третьем сезонах работать было комфортно, я уже была как рыба в воде. Да и технические возможности создателей стали шире.
— Было такое, что в готовый вариант прокрались очевидные ошибки?
— Те, кто следит за нашим видом спорта, обратили внимание, что в первом сезоне на сетке не было антенн. А правилами это строго запрещено. Мы договорились со съемочной бригадой, что будем играть без них. Потом вышел сериал, и мне во всех чатах и сообщениях писали: «Как же так, ты же консультант!» Пришлось отвечать, что это кино.
Перед создателями спортивного кино всегда стоит проблема. Можно показывать процесс максимально реалистично и тратить много сил на погружение в детали. А можно сделать все красиво, но для посвященного зрителя это будет выглядеть профанацией. По мнению Стукова, понять, любят ли создатели фильма спорт по-настоящему, можно по картинке. Если да, он превратится из просто фона в составляющую часть фильма.
— Что касается соблюдения нюансов, мы с помощью консультанта старались не допустить совсем уж очевидной клюквы, — говорит режиссер. — Ко всему, имеющему отношение к волейболу, мы старались подходить очень щепетильно. Считаю, что врать нельзя, иначе нам же самим станет неинтересно. В конце концов, это проявление уважения к тем, кто всю жизнь посвятил волейболу.
По словам Стукова, «Дылды» — сериал не столько о волейболе, сколько о человеческих взаимоотношениях, чести, совести, предательстве и том, как с ним бороться, о любви и страстях, о молодости. Но спортивная составляющая сюжета все равно велика — даже если волейбола нет в кадре, то все крутится вокруг него.
— Мы показываем не только матчи, но и то, что происходит за кулисами, в раздевалке, на тренировках, — отмечает Федор. — Это тоже важная часть спорта, которую болельщики обычно не видят. И, между прочим, очень многие юмористические повороты и сюжеты мы взяли из рассказов известных волейболисток. Например, небольшой спойлер — в одной из сцен девушки за два часа до игры засыпают на пляже и обгорают до такой степени, что любое движение вызывает адскую боль. Это история из жизни.
Мяч круглый, песок сыпучий
— За два сезона съемочная группа научилась отлично снимать волейбол в зале. Но при подготовке к третьему всем пришлось адаптироваться к новым требованиям. Кому пришлось сложнее — съемочной группе или актерам?
— Были некоторые сложности в техническом плане, — вспоминает Стуков. — По песку не покататься на тележках, на роликах для съемок в движении. Но наш замечательный оператор Кирилл Бегишев собственноручно собрал для этого специальную установку.
Что касается девушек — они, как и раньше, много тренировались. При этом предыдущий опыт им очень пригодился. Многие из актрис, занятых в «Дылдах», между прочим, и в свободное время стали заниматься волейболом.
— На самом деле сложно было, опять же, в первом сезоне, — подчеркивает Зарубина. — Вначале, конечно, девчонки не понимали, что и зачем делать, куда бежать, мало что умели. Приходилось все разжевывать. Но мы искали варианты, чтобы в кадре с технической стороны все выглядело как надо. Хотя многие из них продолжили тренировки уже по своей инициативе. Например, Ангелина Поплавская приходила ко мне в школу. А потом незадолго до съемок третьего сезона сломала ногу и долго расстраивалась: «Как же так, все умею, а показать не могу...» Дарья Пицик очень спортивная девушка, быстро научилась основам и работала почти без дублеров. Все, что вы увидите на экране, Даша делала сама.
— А как работалось вам?
— Мне как консультанту стало намного проще. Раньше нужно было расписать сценарий действий для 12 игроков и воплотить его на площадке, чтобы все строго выполняли свои задания. Это все дубли, дубли, дубли. Работы было очень много. В пляжном волейболе играют два на два, розыгрыши не такие длинные, как в классике. И это, конечно, заметно упростило работу мне, но усложнило всей остальной съемочной группе. Им нужны действия, эмоции, а когда мяч пару раз коснулся игроков и упал — это скучно. Нужно все время что-то придумывать, чтобы разнообразить происходящее.
Поворот за поворотом
Итог напряженной работы всей съемочной группы можно будет оценить уже совсем скоро. Но те, кто уже видел результат, убеждены, что «Дылд» обязательно нужно посмотреть.
— У нас будет несколько просто невероятных сюжетных поворотов, — обещает Стуков. — И много приятных сюрпризов. Главного героя ждет небольшая метаморфоза. Зритель будет очень удивлен тем, в каком виде предстанет герой Павла Деревянко.
— Он, наконец, привык к работе в женском коллективе?
— Ковалев никогда не адаптируется к женскому коллективу! Такой дикий сексист, который убежден, что женщина не может играть в волейбол, с противным никогда не смирится. Но в то же время это не мешает ему любить своих игроков, одна из которых приходится ему дочерью, как мы уже узнали в прошлом сезоне.
Помимо уже привычных персонажей, в третьем сезоне зрители увидят и новых, которые внесут в сериал свежую струю. Так, к актерскому составу на этот раз присоединились Максим Лагашкин, Полина Ауг и Анастасия Стежко.
— Интересно, что последним съемочным днем в третьем сезоне был как раз волейбол, — рассказывает Зарубина. — И когда после этого собралась вся группа, мы обсуждали будущий сезон, я честно сказала: «По моему мнению, он будет самым ярким из трех». Очень удачный сценарий, все живо, интересно и здорово снято. В первых двух сезонах мы многое узнали о персонаже Деревянко, но на этот раз будет много сюжетных линий, связанных с игроками. А пляжный волейбол еще и очень красиво смотрится — песок, солнце, девушки в купальниках. Сама с нетерпением жду, когда начнется показ.