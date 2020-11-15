Фото-бомба девушки Роналду, Солдатова заигрывает с подписчиками, Загитова скучает по Японии

Чем делятся звезды спорта в соцсетях.

Роскошное фото девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес



Юлия Ефимова выложила живописное фото из каньона «Хорсшу-Бенд» в Колорадо

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Алина Загитова скучает по Японии

Вадим Евсеев вспомнил, как он охотился на лося с Дмитрием Лоськовым

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