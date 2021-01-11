Золото в биатлоне после 43 неудач, Большунов выиграл «Тур де Ски», молодежка провалилась на МЧМ. Что случилось за выходные

Главные события предновогодних и праздничных дней в конце 2020-го и начале 2021-го.

25 декабря

Фигурное катание. Михаил Коляда стал трехкратным чемпионом России среди мужчин.

Футбол. «Спартак» объявил о желании продолжить сотрудничество с Доменико Тедеско до мая 2021 года.

Футбол. Мировой суд района Сокольники города Москвы приговорил экс-полузащитника сборной России Романа Широкова к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм арбитру Никите Данченкову.

26 декабря

Хоккей. Молодежная сборная России стартовала с победы над США (5:3) на МЧМ-2021.

Фигурное катание. Анна Щербакова выиграла чемпионат страны среди женщин в третий раз подряд.

Волейбол. Московское «Динамо» разгромило питерский «Зенит» в мужском финале Кубка России.

Биатлон. 33 юниора снялись со Всероссийских соревнований в Ижевске и Чайковском после приезда допинг-офицеров. Согласно официальной версии — это просто совпадение.

27 декабря

Футбол. Криштиану Роналду назван лучшим футболистом столетия по версии Globe Soccer Awards. Приз лучшему тренеру достался Пепу Гвардьоле, лучшей команде — «Реалу». Футболистом года стал Роберт Левандовски, командой и тренером — «Бавария» и Ханси Флик.

28 декабря

Футбол. Шестой номер в «Торпедо» навечно закреплен за семьей Шустиковых.

Хоккей. Российская молодежка потерпела первое поражение на МЧМ-2021, уступив чехам (0:2).

Хоккей. «Спартак» в московском дерби проиграл дома «Динамо» со счетом 0:6.

Биатлон. Россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев выиграли Рождественскую гонку в немецком Рупольдинге.

29 декабря

Футбол. Подтверждено, что Александр Дюков — единственный кандидат на пост президента РФС на февральских выборах. Он выдвинул в состав исполкома владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента ЦСКА Евгения Гинера, которые не вошли в список кандидатов в этот орган, сформированный клубами РПЛ.

Футбол. ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с тренерами Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.

Футбол. «ПСЖ» объявил об отставке главного тренера Томаса Тухеля.

30 декабря

Футбол. Женскую сборную России возглавил Юрий Красножан.

Футбол. Контракт главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова продлен до конца 2022 года.

Хоккей. Илья Ковальчук отметился голом в первом матче за «Авангард» против «Куньлуня» (3:4 Б).

Биатлон. Виктория Коновалова стала первой за шесть лет представительницей России, дисквалифицированной за положительный допинг-тест.

31 декабря

Хоккей. Российская сборная в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 обыграла шведов (4:3 ОТ) и заняла второе место в группе.

1 января

Вступил в силу новый Всемирный антидопинговый кодекс.

WADA 2021 List of Prohibited Substances and Methods now in force.



Find out more ?? https://t.co/XoB3o8K3b1 pic.twitter.com/t59EsTwFsR — WADA (@wada_ama) January 1, 2021

2 января

Футбол. Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо») и Станислав Магкеев («Локомотив») вошли в список самых интересных молодых игроков, за которыми стоит следить в 2021 году. Он опубликован на сайте УЕФА.

Футбол. В совет директоров «Спартака» вошел Юсуф Алекперов, сын главы ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова.

Футбол. «ПСЖ» объявил о назначении главным тренером Маурисио Покеттино.

Хоккей. В четвертьфинале МЧМ-2021 Россия обыграла Германию (2:1).

Авто. В Джидде (Саудовская Аравия) стартовал знаменитый ралли-рейд «Дакар».

5 января

Хоккей. Молодежная сборная России в полуфинале МЧМ-2021 проиграла канадцам (0:5).

6 января

Футбол. Александр Головин забил гол «Лорьяну» спустя 10 секунд после выхода на замену. Это был его первый матч за «Монако» с конца августа прошлого года.

Хоккей. Российская сборная уступила финнам (1:4) в матче за третье место МЧМ-2021. В финале американцы обыграли Канаду (2:0).

7 января

Легкая атлетика. Мария Ласицкене уступила Михаилу Акименко в смешанном выставочном турнире по прыжкам в высоту в Екатеринбурге.

8 января

Авто. Сергей Вязович, пилот из Белоруссии и главный соперник российской команды «КамАЗ-Мастер», снялся с ралли «Дакар» из-за поломки своего грузовика.

Скелетон. Россияне Елена Никитина и Александр Третьяков — чемпионы Европы.

9 января

Футбол. Стало известно, что полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс перейдет в «Спартак».

Разбираемся, зачем Йоррит Хендрикс нужен «Спартаку».



Похоже, что больше всех от трансфера голландского опорника выиграет Крал ?https://t.co/KB3nSPsM9C pic.twitter.com/oUptaew7GA — Спорт-Экспресс (@sportexpress) January 10, 2021

10 января

Футбол. «Ахмат» расторг контракт с полузащитником Олегом Ивановым.

Хоккей. «Салават Юлаев» разгромил в «зеленом дерби» «Ак Барс» (7:3), финский легионер уфимцев Теему Хартикайнен оформил покер.

Сани. Татьяна Иванова из сборной России — чемпионка Европы. Российские саночники также выиграли командные соревнования.

Лыжи. Россиянин Александр Большунов оформил победу в общем зачете «Тур де Ски», выиграв на многодневке пять дистанционных гонок из шести. В генеральной классификации у женщин наша соотечественница Юлия Ступак стала второй.

Биатлон. Безмедальная серия сборной России прервалась в 44-й гонке. Наша четверка красиво выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.