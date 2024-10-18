Президент «Сочи» ответил на вопросы «СЭ».

Борис Ротенберг посетил Уфу, где проходит форум «Россия — спортивная держава». Президент «Сочи» ответил на вопросы «СЭ» о состоянии российского футбола, возвращении пива на стадионы и мировом спорте.

«В Сочи есть все условия для проведения матча сборной в ноябре»

— Была информация, что в Сочи может состояться один из товарищеских матчей сборной России в ноябре. Известно ли вам об этом?

— Если надо будет, мы все организуем. Пока из РФС не обращались. Но у нас есть все условия для проведения матча. Думаю, что полные трибуны гарантированы. Вспомните чемпионат мира 2018 года.

— Тем не менее в Сочи на футбол ходит немного зрителей.

— Потому что это курортный город. Может быть, даже и хорошо, что мы в первой лиге сейчас. Сейчас к нам приходят очень много детей с родителями. В академии занимаются более 700 юношей и девушек. Мы построили 11 полей. То есть инфраструктура растет. Моя основная задача — привлечь как можно больше молодежи.

— Сейчас «Сочи» идет на 6-м месте в ФНЛ. Как вы оцениваете это?

— После вылета команде нужна была полная перестройка, переосмысление. У нас отличный главный тренер с богатым опытом работы. У него очень сильное аналитическое мышление, и он развивает это у игроков, чтобы они все правильно понимали, где они находятся. Значит, пока не все выполняют, где-то кто-то тянет одеяло на себя, хочет себя проявить и показать, чтобы, может быть, какой-то клуб увидел и пригласил к себе. Но работой Морено мы очень удовлетворены.

— Тем не менее недавно появлялась информация о том, что «Сочи» может рассмотреть его отставку.

— Такого нет. Кто-то может нагнетать, чтобы внести разлад, чтобы занервничал тренер. Но меня Морено полностью устраивает. И то, что он остался у нас даже после вылета, показательно. Он хочет подтвердить свой уровень и довести дело до конца. У команды была хорошая игра, просто немного не повезло. Дисциплина и футбольный менталитет играют важную роль.

— Выход в РПЛ — обязательная задача?

— Конечно. Посмотрим, как команда с ней справится.

— Вылет переживается тяжело?

— Если это произошло, значит, для чего-то было нужно. Хотя, судя по игре команды, случиться этого не должно было. Но раз так вышло, надо уметь вставать после падения.

— Стало ли больше болельщиков из-за отсутствия паспорта болельщика в первой лиге?

— Одно другому не мешает. Паспорт болельщика все равно нужен, чтобы любого человека, который заходит на стадион, можно было идентифицировать. Нужно, чтобы все было дисциплинированно. Сейчас, может быть, ходит чуть больше болельщиков.

— Последние годы ведется дискуссия о возможном возвращении пива на стадионы. Какое ваше мнение?

— Я считаю, что это нормально, но во всем должна быть мера и культура. Зрителей больше будет приходить, это правда. Хотя не мне это решать. Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, конечно, было бы лучше, чтобы люди могли приходить и отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива.

— Согласно опросу ВЦИОМ, интерес к футболу сейчас в России на спаде.

— Например, в «Сочи» сейчас занимаются футболом больше 700 детей. Мы выступаем в ФНЛ, выигрываем. Все регионы, где футбол пропагандируется, ходят на стадионы. Пока у нас только российские соревнования, а дальше будет видно.

— Вам не кажется, что все равно за футболом стали меньше следить?

— Те, кто смотрел внутренние соревнования, так же и продолжают их смотреть. У нас развивается молодежь, которая уже готова выступать за сборные команды. Развитие идет. Все эти опросы делаются для того, чтобы создать внутри страны какую-то атмосферу... При этом ясно, что нужны международные соревнования и встречи, чтобы понимать наш уровень. Например, в единоборствах мы находимся наверху — пусть другие учатся у нас. И в футболе все вернется на круги своя, нам главное — не останавливаться и не теряться.

Эпизод с церемонии открытия Олимпиады в Париже. Фото Скриншот трансляции

«Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то»

— Какой вид спорта в России главный?

— Многое зависит от антропометрии людей. Например, у нас пилот в автоспорте уже вымахал под два метра ростом, не вмещается в машину — поглядывает на футбол. Все зависит от людей, кто чему привержен. Родители с детства прививают кому-то фигурное катание, кому-то плавание, гимнастику. Кто-то остается надолго, кто-то меняет вид спорта. Если же судить по числу зрителей, то впереди футбол и хоккей. На хоккее у нас полные стадионы — на матч не попасть. Причем везде. Поэтому никакой остановки у нас не будет. Будет только развитие.

— Как оцените состояние российского спорта?

— В Уфе проходит самое значимое спортивное мероприятие — форум «Россия — спортивная держава». Это событие объединяет все виды спорта, чтобы привлечь молодежь. Они должны прочувствовать нашу российскую духовность. Есть исторические ценности, воспитание молодежи. Через спорт это легче сделать. Когда человек трудится, он легче впитывает все, что дает ему тренер и вся страна.

— Является ли Россия спортивной державой?

— Конечно! Еще какой! На нас смотрят, как у нас все развивается, учатся. Мы еще подумаем, кого принимать, а кого нет.

— Вам не кажется, что без России мировой спорт стал слабее?

— Это все понимают! Общаюсь со многими спортивными деятелями по всему миру. В спорте я практически всю жизнь, за этот период появилось столько друзей и товарищей во всех странах... Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда все закончится. Без России — это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то.

Например, по автоспорту мы под российским флагом поедем выступать в Дубай. Если нас где-то не принимают — мы подождем, но все равно будем развивать эти виды спорта.