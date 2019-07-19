Знаменосцем сборной России на летнем ЕЮОФ-2019 будет легкоатлетка Игнатьева

Серебряный призер юношеских Олимпийских игр-2018 в метании диска Виолетта Игнатьева, станет знаменосцем сборной России на открытии XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Флаг спортсменке вручила генеральный секретарь ОКР, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова

- Отправляюсь в Баку с позитивным настроением, - сказала Игнатьева. - Для меня большая честь быть знаменосцем.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль (ЕЮОФ-2019) пройдет с 21 по 27 июля в Баку.

В нем примут участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран Европы. Они будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте (шоссе), волейболе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе, спортивной гимнастике и теннисе. В составе российской делегации 108 спортсменов. (Мария Маркова)