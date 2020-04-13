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Злоумышленники атакуют сайт с электронными пропусками Москвы

17:04
Злоумышленники атакуют сайт с электронными пропусками Москвы.
Злоумышленники атакуют сайт с электронными пропусками Москвы.

Оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусов сообщил о возможной хакерской атаке на сайт, выдающий электронные пропуска для перемещения по столице. Пропуска необходимы для поездок по Москве в условиях самоизоляции. С 15 апреля их использование будет обязательным.

Штаб сообщает, то злоумышленники хотят «положить» сайт. О своих намерениях они сообщили на портале Joyreactor.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

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