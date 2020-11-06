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Зимняя Универсиада в Люцерне перенесена с января на декабрь 2021 года

18:45

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта одобрил перенос Всемирной зимней Универсиады в швейцарском Люцерне с января на декабрь 2021 года, сообщает пресс-служба FISU.

Решение перенести турнир с января 2021 года на более позднюю дату было принято 31 августа 2020 года. Универсиада в Люцерне пройдет с 11 по 21 декабря.

Зимняя Универсиада является вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после Олимпиады.

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