Зимняя Универсиада в Люцерне перенесена с января на декабрь 2021 года

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта одобрил перенос Всемирной зимней Универсиады в швейцарском Люцерне с января на декабрь 2021 года, сообщает пресс-служба FISU.

Решение перенести турнир с января 2021 года на более позднюю дату было принято 31 августа 2020 года. Универсиада в Люцерне пройдет с 11 по 21 декабря.

Зимняя Универсиада является вторым по масштабности зимним спортивным соревнованием после Олимпиады.