Журова — о запрете украинским спортсменам соревноваться с русскими: «Есть возможность перевести Украину в нейтральный статус»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение министерства молодежи и спорта Украины запретить украинским атлетам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами.

«Каждая страна может реагировать как хочет. Этот опыт был и у других стран, ничем хорошим это не закончилось. Сколько раз это было, политики извинялись перед своими спортсменами за подобные решения. Очередной раз Украина хочет сама пройти этот путь. Хочу защитить спортсменов Украины. Им не к кому обратиться. Они не осмелятся ни к кому пойти, чтобы защищать свои права. Это совершено ужасно. Я гипотетически фантазирую, но у МОКа есть возможность отстранить страну, то есть лишить ее флага, когда кто-то из политиков очень сильно вмешивается в дела олимпийского комитета и общественных организаций. Значит есть возможность перевести Украину в нейтральный статус и сказать спортсменам, выступайте теперь не за страну, а за себя. Они могут такое предложить. И могут принять решение по лишению страны статуса. Вопрос, будут ли МОК это делать», — сказала Журова «СЭ».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.