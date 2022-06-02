Журова считает, что Россия получит все компенсации за отмененные соревнования

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала заявление министра спорта Олега Матыцина о том, что Россия будет требовать компенсации за отмененные международные соревнования.

«Насколько знаю, есть юридическая процедура. Поэтому это просто по закону, по тем нормам, которые есть в кредитах международных федераций. Они будут требовать так или иначе, если уже в них вложили. Здесь имеется в виду и от соревнований, которые мы уже начали готовить и уже практически начали проводить. Насколько знаю, в Беларуси, когда у них отменили чемпионат по хоккею, то им выплатили компенсацию. Думаю, мы должны получить компенсацию точно», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Министр спорта РФ подчеркнул, что Россия будет по максимуму защищать интересы страны и национальных спортивных федераций.