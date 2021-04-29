Журова о решении польской шашистки убрать флаг: «Чистейшая спортивная солидарность»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение польской шашистки убрать флаг своей страны со стола в знак солидарности в финальном матче чемпионата мира.

«Это чистейшая спортивная солидарность, — сказала Журова «СЭ». — Она является одной из причин, почему людям нравится спорт. Польская спортсменка прекрасно понимала, что она делает. Убрали российский флаг — это сбило не только нашу спортсменку, но и польскую. Все равно какие-то мысли же ей полезли в голову. Она поняла, как чувствовала себя наша спортсменка и решила по-дружески, по-спортивному поступить в этот раз. К слову, подобные жесты награждаются — есть номинации в МОК и у нас в ОКР».

Журова также считает, что на чемпионат мира по шашкам не прислали регламент проведения соревнований.

«Международная Федерация должна перед началом соревнований отправить регламент их проведения. У меня есть подозрения, что такого письма для чемпионата мира по шашкам не было. Поэтому, возможно, подумали, что решение CAS (Спортивный арбитражный суд, — прим «СЭ») на них не распространяется. Если бы все изначально было оговорено, то подобного инцидента мы бы не увидели», — добавила Журова.

27 апреля один из организаторов подошел к столу и убрал российский флаг со стола во время продолжающейся партии. Сделано это было с учетом рекомендации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

CAS в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальной символикой до 16 декабря 2022 года.

(Артем Бухаев)