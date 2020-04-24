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Жители регионов смогут получать рабочие пропуска только на 24 часа

11:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов рассказал, что систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе. Оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 24 часов, сообщает РБК.

Формат пропуска будет единообразным для всей страны. Его можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд.

По последним данным в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/04/2020/5ea1b44e9a794733811abd37?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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