Жители регионов смогут получать рабочие пропуска только на 24 часа

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов рассказал, что систему выдачи пропусков, которую разработали в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе. Оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 24 часов, сообщает РБК.

Формат пропуска будет единообразным для всей страны. Его можно будет предъявить не только в том регионе, где был получен документ. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск. Корректность этих данных будет проверять Пенсионный фонд.

По последним данным в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.