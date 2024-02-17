Женская эстафета в биатлоне на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию гонки
17 февраля в городе Златоуст пройдет женская эстафета по биатлону 4x6 километров на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Она начнется в 09.00 по московскому времени.
Бесплатная видеотрансляция женской эстафеты биатлонисток пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 08.40 мск. Гонку также покажут на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Планета».
Ранее, 16 февраля, сборная Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.
Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».
Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация