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Женская эстафета в биатлоне на Спартакиаде: смотреть прямую трансляцию гонки

Женская эстафета в биатлоне на Спартакиаде начнется в 09.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фото Официальная страница Всероссийской Спартакиады

17 февраля в городе Златоуст пройдет женская эстафета по биатлону 4x6 километров на II Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов. Она начнется в 09.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция женской эстафеты биатлонисток пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 08.40 мск. Гонку также покажут на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Планета».

Ранее, 16 февраля, сборная Свердловской области одержала победу в смешанной эстафете на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

Основная информация о II Всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Биатлон
Всероссийская Спартакиада 2024
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