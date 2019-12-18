Женщина впервые одержала победу на мужском чемпионате мира по дартсу

Историческое событие произошло на чемпионате мира по дартсу, проходящему в Лондоне. Как сообщает BBC, впервые в мужском турнире победу одержала женщина. 25-летняя Фэллон Шеррок выиграла у Теда Эвветса со счетом 3:2.

— У меня нет слов. не знаю, что сказать, — сказала Шеррок. — Я чувствую себя действительно счастливой, потому что я сделала что-то важное для женского дартса. Не могу в это поверить. Я счастлива, что могу продолжать борьбу. Это один из лучших моментов, которые были в моей жизни. Я счастлива. Я вошла в историю. Я смогла доказать, что могу бороться с мужчинами и побеждать их.