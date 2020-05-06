Занятия спортом на улице и прогулки. Как будут снимать карантин в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании правительства рассказала о том, как будут сниматься ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

— На первом этапе снятия ограничительных мер из-за коронавируса в России могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, — сообщила Попова. — Второй этап подразумевает разрешение прогулок на улице с семьей и работу образовательных организаций.

Парки и скверы начнут работать только на третьем этапе.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 756 104 человек. Зафиксировано 259 406 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 258 360 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 165 929 человек, 21 327 выздоровело, 1 537 умерло.