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Занятия спортом на улице и прогулки. Как будут снимать карантин в России

16:30
Спортивные площадки в Лужниках закрыты. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Спортивные площадки в Лужниках закрыты. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании правительства рассказала о том, как будут сниматься ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

— На первом этапе снятия ограничительных мер из-за коронавируса в России могут разрешить заниматься спортом на открытом воздухе, — сообщила Попова. — Второй этап подразумевает разрешение прогулок на улице с семьей и работу образовательных организаций.

Парки и скверы начнут работать только на третьем этапе.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 756 104 человек. Зафиксировано 259 406 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 258 360 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 165 929 человек, 21 327 выздоровело, 1 537 умерло.

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