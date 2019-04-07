"Зангалис & Карякин". Второй гость – Расул Мирзаев

Давние партнеры редакции "СЭ" – известный журналист, промоутер Кирилл Зангалис и двукратный чемпион мира по современному пятиборью Сергей Карякин – запустили канал на YouTube – "Зангалис & Карякин".

Первым гостем был Отар Кушанашвили. В понедельник, 8 апреля, выйдет новый выпуск с известным бойцом смешанных единоборств Расулом Мирзаевым. Он известен не только своими многочисленными победами в клетке, но и резонансным делом 2001 года, когда в конфликте с ним погиб студент Иван Агафонов. Так, кто такой Расул Мирзаев? Убийца или жертва обстоятельств?

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Канал "Зангалис & Карякин" – раскрытие топовых людей из мира шоу-бизнеса, кино и спорта. Здесь вы узнаете истории, которых еще никогда не было в Интернете, услышите песни и стихи, которые еще даже не до конца написаны, увидите не только светлую сторону героя, но и его страх, боль и ненависть.

Первое большое и невероятно откровенное интервью Мирзаева на YouTube на канале "Зангалис & Карякин".