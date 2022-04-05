Замминистра спорта РФ Морозов: «Внешние проблемы мы будем использовать в нашу пользу»

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов рассказал корреспонденту «СЭ» о ситуации с проведением внутренних соревнований.

«У нас внутренняя установка, что внешние проблемы мы будем использовать в нашу пользу. Хотим провести на качественно ином уровне различные внутренние соревнования. Есть ряд нормативных актов, которые мы изменили, в том числе о финансировании внутренних соревнований. Есть договоренности со СМИ, зарубежными спортсменами. И это не только белорусские спортсмены, но и из многих других стран, которые тоже очень хотят к нам приехать. Мы этот момент можем использовать для себя и подготовить резерв», — рассказал Федоров.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.