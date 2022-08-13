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Чернышенко: «Значение физической культуры для общества трудно переоценить»

Чернышенко отметил, что значение физической культуры для общества трудно переоценить
Анна Горшкова
Корреспондент
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что значение физической культуры для общества трудно переоценить.

«Значение физической культуры для общества трудно переоценить — она оказывает влияние на социально-экономическое развитие государства. Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не только тело, но и дух, воспитывает мужество, упорство и закаляет волю. Неслучайно главный девиз Дня физкультурника: «В здоровом теле здоровый дух». Сегодня в отрасли работают около 500 тысяч профильных специалистов, а профессия тренера, инструктора по спорту относится к наиболее востребованным и перспективным на рынке труда», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Каждую вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В 2022 году празднование выпало на 13 августа.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов. На сегодняшний день здоровый образ жизни ведут 49,4 процентов россиян.

Источник: https://tass.ru/sport/15462979
Дмитрий Чернышенко
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