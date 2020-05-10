Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандальное заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. Официальная резиденция президента США Дональда Трампа опубликовала вTwitter сообщение: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух будет всегда побеждать. Этим всегда заканчивается».

— Складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект от принятия двумя президентами совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, в котором подчеркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима, — написала Захарова в своем Facebook. — В российско-американском заявлении воспевался «Дух Эльбы» , в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух.

Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя.