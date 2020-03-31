Популярному российскому певцу и известному болельщику «Динамо» Льву Лещенко перестали проводить кислородную терапию, так как он пошел на поправку, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сейчас певец находится в палате с женой, у которой так же как и у него диагностирован коронавирус. Артисту проводят лекарственную терапию и регулярно мерят температуру, однако самостоятельно из палаты он не выходит.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.