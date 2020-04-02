Коронавирус в России 1 апреля: в каких регионах больше всего заболевших

За сутки в России выявлен 771 случай заражения коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. Лидером среди субъектов является Москва — 595 положительных тестов. Общее число заразившихся в стране достигло 3548 человек.

В 29 российских регионах за сутки выявили 771 случай заражения. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе.

За сутки по России полностью выздоровели 45 человек. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек.

Москва — 595 случаев заражения, Московская область — 43, Санкт-Петербург — 22, Нижегородская область — 13, Ленинградская область — 11, Дагестан — 10, Калининградская область — 7, Пермский край — 7, Ставропольский край — 5, Оренбургская область — 5, Свердловская область — 5, Бурятия — 5, Красноярский край — 5, Липецкая область — 4, Мурманская область — 4, Ростовская область — 4, Иркутская область — 4, Вологодская область — 3, Калужская область — 2, Коми — 2, Северная Осетия — 2, Башкортостан — 2, Марий Эл — 2, Самарская область — 2, Ямало-Ненецкий АО — 2, Омская область — 2, Белгородская область — 1, Адыгея — 1, Алтайский край — 1.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 938 373 человек. Умерших — 47 273, выздоровевших — 194 405.