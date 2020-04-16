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За сутки в Москве составлено 2 тысячи протоколов о нарушении самоизоляции

16:44
30 марта. Проход на Красную площадь закрыт. Фото AFP
30 марта. Проход на Красную площадь закрыт. Фото AFP
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Начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что за последние сутки в Москве было составлено около 2 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Всего начиная с минувших выходных составлено порядка 12 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции на общую сумму 50 миллионов рублей.

— Если мы с вами возьмем период с предыдущих выходных, когда сотрудники полиции стали активно уже не только патрулировать, но и привлекать к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, то у нас на сегодняшний день порядка 12 тысяч протоколов составлено сотрудниками полиции на общую сумму 50 млн рублей. За последние сутки это примерно 2 тысячи протоколов, — приводит слова Данчикова ТАСС со ссылкой на эфир «России 24».

По его словам, в Москве около 13 тысяч полицейских и 3 тысячи сотрудников Росгвардии ежедневно патрулируют улицы и выявляют нарушителей режима самоизоляции.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/moskva/8261247

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