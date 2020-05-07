За сутки в Москве из коронавирусных стационаров выписано больше пациентов, чем госпитализировано

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о количестве выздоровевших в столице.

— Из московских больниц за прошедшие сутки было выписано 2 025 человек, в то время как госпитализировано только 1 712 человек, — сообщила Ракова журналистам. — Такую динамику мы наблюдаем впервые за время эпидемии. И надеемся, что этот положительный тренд продолжится.

По данным Роспотребнадзора на день 7 мая, в Москве зафиксировано 6 703 новых случая заражения. Этот показатель стал рекордным для столицы — ранее максимальное число заболевших за сутки составляло 5 948 человек. За все время в Москве выявлено 92 676 заболевших коронавирусом.

?Также в столице за сутки зафиксировано 769 выздоровевших и 39 умерших. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.