За последние сутки из больницы в Коммунарке выписали 35 человек

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке были выписаны 35 пациентов, сообщил на своей странице в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.

— За сутки в больницу поступило 26 человек, выписано 35, — написал Проценко. — Всего на лечении состоит 306 человек. Из них: с диагнозом пневмония — 209, с подтвержденной коронавирусной инфекцией — 153.

Также, Проценко сообщил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семь человек, четверо из них — с подтвержденным коронавирусом.

В России на данный момент 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 человек умерли, выздоровело — 121.