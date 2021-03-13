Юрий Лоза предложил использовать «Калинку» вместо гимна РФ на Олимпиаде в Токио

Известный советский и российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» решение CAS (Спортивный арбитражный суд) о запрете на использование «Катюши» вместо гимна РФ на Олимпийских играх в Токио.

«В «Катюше» упоминания России нет. Там просто нет слова»Россия«. Если нам вообще нельзя петь от своей страны, то я думаю, что это необходимо оспаривать во всех судах. Мы не имеем право говорить, что у нас есть страна? Это же глупость. На допинге поймали. Ну, поймали и поймали, а причем здесь песня? Нам песня строить и жить помогает. Всех ловят на допинге, а наказывают нас. «Катюшу» запретили — это чушь собачья. Мне кажется, это ерунда какая-то», — сообщил Лоза «СЭ».

Лоза также предположил какую песню можно использовать вместо «Катюши».

«Тут надо серьезно подумать. Нужна такая песня, которая была бы патриотичной, но и не патриотичной одновременно. «Калинка» могла бы подойти. Если мы не имеем право петь патриотические песни, то что нам делать? Это спортивное состязание, и тут не могут быть лирические песни российских исполнителей. Должно быть что-то торжественное, а в любой подобной российской песне будет патриотическая составляющая», — добавил Лоза.

Ранее, в январе, использовать «Катюшу» вместо государственного гимна предложила комиссия спортсменов ОКР, председателем которой является олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая. Запрет на гимн является частью санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на Россию.

(Артем Бухаев)