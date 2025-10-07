Юрий Акопов: «Открытый чемпионат Москвы по нардам никогда прежде не собирал спортсменов из 30 регионов России»

С 3 по 5 октября прошел Открытый чемпионат Москвы по длинным нардам. Победителем как основного мужского турнира, так и соревнований по блицу стал Левик Багдасарян.

Итоги чемпионата подвел член исполкома Федерации нард России (ФНР) Юрий Акопов.

— Соревнования состоялись за полторы недели до чемпионата России по длинным нардам, который пройдет в Казани с 15 по 19 октября. Таким образом, у игроков была последняя возможность проверить свои силы перед главным национальным турниром. Многие ей и воспользовались.

В турнире приняли участие 94 игрока — 70 мужчин и 24 женщины из 30 субъектов Российской Федерации. Такого представительства регионов чемпионат Москвы до сих пор не знал. Наибольшее количество игроков — в общей сложности 34 человека — было из столицы. Безусловно, стоит отметить золотой дубль Левика Багдасаряна. Быть может, ему иногда не хватает стабильности, но на этот раз он показал очень качественную игру и, полагаю, закономерно добился успеха.

Сам Акопов также принимал участие в соревнованиях. В основном турнире он занял третье место.

— Любому призовому месту надо радоваться, но я, признаться, несколько расстроился. Считал, что имел шансы выйти в финал, но уступил Петру Мельнику, который, впрочем, прекрасно провел турнир.

Результаты Открытого чемпионата Москвы по длинным нардам

Мужчины

1. Левик Багдасарян (Москва)

2. Петр Мельник (Санкт-Петербург)

3. Юрий Акопов (Москва)

Женщины

1. Елена Круговых (Московская область)

2. Юлия Громенкова (Москва)

3. Елена Громенкова (Москва)

Нарды-блиц. Мужчины

1. Левик Багдасарян (Москва)

2. Андрей Галченков (Красноярский край)

3. Генри Гаспарян (Московская область)

Нарды-блиц. Женщины

1. Елена Ганжа (РСО — Алания)

2. Альбина Крымская (Москва)

3. Елена Громенкова (Москва)

Кубок мастеров

1. Дмитрий Томилов (Москва)

2. Евгений Фролов (Москва)

3-4. Петр Мельник (Санкт-Петербург), Генри Гаспарян (Московская область)

Однопойнтовый турнир (37 участников)

1. Андрей Юдин (Москва)

2. Магомедрасул Гаджимагомедов (Республика Дагестан)

3. Евгений Фролов (Москва)