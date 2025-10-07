Остальные
Новости
Уведомления
Главная
Остальные

Сегодня, 13:59

Юрий Акопов: «Открытый чемпионат Москвы по нардам никогда прежде не собирал спортсменов из 30 регионов России»

Фото Пресс-служба ФНР

С 3 по 5 октября прошел Открытый чемпионат Москвы по длинным нардам. Победителем как основного мужского турнира, так и соревнований по блицу стал Левик Багдасарян.

Итоги чемпионата подвел член исполкома Федерации нард России (ФНР) Юрий Акопов.

— Соревнования состоялись за полторы недели до чемпионата России по длинным нардам, который пройдет в Казани с 15 по 19 октября. Таким образом, у игроков была последняя возможность проверить свои силы перед главным национальным турниром. Многие ей и воспользовались.

В турнире приняли участие 94 игрока — 70 мужчин и 24 женщины из 30 субъектов Российской Федерации. Такого представительства регионов чемпионат Москвы до сих пор не знал. Наибольшее количество игроков — в общей сложности 34 человека — было из столицы. Безусловно, стоит отметить золотой дубль Левика Багдасаряна. Быть может, ему иногда не хватает стабильности, но на этот раз он показал очень качественную игру и, полагаю, закономерно добился успеха.

Сам Акопов также принимал участие в соревнованиях. В основном турнире он занял третье место.

— Любому призовому месту надо радоваться, но я, признаться, несколько расстроился. Считал, что имел шансы выйти в финал, но уступил Петру Мельнику, который, впрочем, прекрасно провел турнир.

Результаты Открытого чемпионата Москвы по длинным нардам

Мужчины

1. Левик Багдасарян (Москва)

2. Петр Мельник (Санкт-Петербург)

3. Юрий Акопов (Москва)

Женщины

1. Елена Круговых (Московская область)

2. Юлия Громенкова (Москва)

3. Елена Громенкова (Москва)

Нарды-блиц. Мужчины

1. Левик Багдасарян (Москва)

2. Андрей Галченков (Красноярский край)

3. Генри Гаспарян (Московская область)

Нарды-блиц. Женщины

1. Елена Ганжа (РСО — Алания)

2. Альбина Крымская (Москва)

3. Елена Громенкова (Москва)

Кубок мастеров

1. Дмитрий Томилов (Москва)

2. Евгений Фролов (Москва)

3-4. Петр Мельник (Санкт-Петербург), Генри Гаспарян (Московская область)

Однопойнтовый турнир (37 участников)

1. Андрей Юдин (Москва)

2. Магомедрасул Гаджимагомедов (Республика Дагестан)

3. Евгений Фролов (Москва)

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
У Макрона мало шансов вывести Францию из кризиса. Что пишут СМИ
Велокоманда Israel Premier Tech изменит название
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Нововасилевское
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россияне выиграли медальный зачет Игр стран СНГ

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости