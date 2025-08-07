Юрий Акопов: «Нарды — вид спорта, а не игра, в которой торжествует случай»

В Краснодарском крае, в станице Северская, прошел Гран-при Юга России по коротким нардам. Победу в турнире одержал Константин Барташ, второе место у Сергея Петухова. Помимо главного приза чемпион получил в подарок футболку с автографом лидера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Впечатлениями от соревнований поделился член исполкома Федерации нард России (ФНР) Юрий Акопов.

— Состав участников турнира был очень высокого уровня. И это несмотря на то что в связи с проведением в Монте-Карло чемпионата мира не приехали некоторые ведущие игроки: Микаел Варданян, Сергей Ерохин, Виктор Барсегян, Леонид Рискин.

Примечательно, что в главном турнире вместе соревновались мужчины и женщины, чего давно добивался прекрасный пол. Результаты же как в основной программе, так и в дополнительной подтвердили тезис: нарды — вид спорта, а не игра, в которой торжествует случай. Победителями и призерами за редким исключением стали известные игроки.

В главном турнире первое место занял Константин Барташ (Ростовская область), выигравший в начале мая чемпионат России в дисциплине «короткие нарды — блиц». Турнир он прошел всего с одним поражением. Вторым стал москвич Сергей Петухов, финалист чемпионата России 2024 года по длинным нардам, который очень хорошо играет и в короткие.

Неожиданность произошла в блице: в финал прорвался малоизвестный молодой игрок из Екатеринбурга Григорий Тонаканян. В итоге он стал вторым, уступив Гарику Аветяну из Адыгеи. Объективно Тонаканян, не умаляя его заслуг, уступает в мастерстве сильнейшим, но блиц — особое искусство.

Уровень организации крупных турниров по нардам у нас в стране сейчас стабильно высокий. Отметим, что в Краснодарском крае позаботились о том, как организовать досуг спортсменов. Так, среди нардистов были организованы турниры по футболу и водному поло, в которых приняли участие несколько команд.

С 25 по 28 сентября в загородном клубе в Северской состоится еще один Гран-при Юга России — по длинным нардам.