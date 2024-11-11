Япония запретила россиянкам выступать на чемпионате мира по бодибилдингу под национальным флагом

Сборная России по бодибилдингу сможет выступить на женском чемпионате мира в Токио только в нейтральном статусе.

«Под давлением правительства Японии оргкомитет женского чемпионата мира был вынужден принять решение, согласно которому сборная России из-за возможных проблем с безопасностью в Японии может быть допущена на этот турнир только в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы Федерации бодибилдинга России.

Отмечается, что российская организация узнала об этом решении 10 ноября, когда уже была сформирована сборная для участия в турнире. Женский чемпионат мира по бодибилдингу пройдет с 16 по 19 декабря.

В середине июля исполком Международной федерации бодибилдинга принял решение вернуть спортсменам из России и Белоруссии право выступать на чемпионатах мира и Европы под национальными флагами и с гимнами.