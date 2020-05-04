«Я работал с ним десятки раз». Губерниев о выступлениях с Кобзоном

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» вспомнил о том, как выступал вместе с Народным артистом страны Иосифом Кобзоном.

— Я работал с ним десятки раз. Может, даже сотни! — сказал Губерниев. — Самый памятный концерт в Сочи. Зимний театр. Спрашивает: «Дмитрий, сколько?» Если Ширвиндт сразу с любым на «ты», то Кобзон — строго на «вы». Отвечаю: «Иосиф Давидович, ну... Минут двадцать». — «Ага. Значит, минут 35-40» — «Договорились».

— А дальше?

— На исходе часа выглядываю из-за кулис — Кобзон поет! Остановить невозможно! Иосиф Давыдович меня заметил: «О, тут Дмитрий подглядывает. А значит, у нас есть еще возможность задержаться. Что же вам еще спеть? Я вижу, в зале много детей. Значит, вот это...»

— Что спел?

— «Дождик босиком по земле прошел...» (Юрий Голышак)