Вылечившийся от коронавируса Лещенко даст онлайн-концерт в честь Дня Победы

Народный артист артист РСФСР Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт к 9 мая, сообщает Единый Транспортный портал Москвы. Пройдет концерт в московском метро.

78-летний болельщик «Динамо» Лев Лещенко в конце марта заразился коронавирусной инфекцией. 7 апреля он сообщил о выздоровлении от болезни.