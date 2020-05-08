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Вылечившийся от коронавируса Лещенко даст онлайн-концерт в честь Дня Победы

17:55
Лев Лещенко. Фото Instagram
Лев Лещенко. Фото Instagram

Народный артист артист РСФСР Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт к 9 мая, сообщает Единый Транспортный портал Москвы. Пройдет концерт в московском метро.

78-летний болельщик «Динамо» Лев Лещенко в конце марта заразился коронавирусной инфекцией. 7 апреля он сообщил о выздоровлении от болезни.

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