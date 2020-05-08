Вылечившийся от коронавируса Лещенко даст онлайн-концерт в честь Дня Победы
17:55
Народный артист артист РСФСР Лев Лещенко даст праздничный онлайн-концерт к 9 мая, сообщает Единый Транспортный портал Москвы. Пройдет концерт в московском метро.
78-летний болельщик «Динамо» Лев Лещенко в конце марта заразился коронавирусной инфекцией. 7 апреля он сообщил о выздоровлении от болезни.
Расскажите своим бабушкам, дедушкам, мамам и папам — Лев Лещенко проведёт праздничный онлайн-концерт к 9 мая в московском метро! ? Включайте завтра в 10:30 утра на нашем канале (ссылка в шапке профиля) ? Или смотрите у партнеров в течение дня: Megogo, THT-Premier, Москва 24, Яндекс.Эфир, @леди! #мостранспорт #мосметро #9мая #ДеньПобеды #бессмертныйполк