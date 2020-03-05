Выбери лучшего комментатора! Он получит премию «Голос спорта»

Болельщики могут проголосовать только на сайте «СЭ».

4 апреля 2020 года в Москве во второй раз пройдет церемония вручения профессиональной премии «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК). Награды будут вручены в 15 номинациях, победители получат по 100 тысяч рублей.

Одна из главных номинаций — «Народный голос спорта». Выбор — исключительно за болельщиками-телезрителями. Победитель будет определен в открытом голосовании на сайте sport-express.ru, которое продлится вплоть по 31 марта. Ниже в заметке представлен список кандидатов — обратите внимание, что в нем есть комментаторы из разных видов спорта, а не только из футбола или хоккея, к примеру. Также свои варианты можно оставлять в комментариях к этой новости.

Помимо этого, премия «Голос спорта» будет вручена еще в 14 номинациях:

«Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»

«Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;

«Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»

«Лучший комментатор по олимпийским видам спорта»

«Лучший футбольный комментатор»

«Лучший репортаж»

«Лучший парный репортаж»

«Женский голос спорта»

«Голос спорта — регион»;

«Лучшее спортивное СМИ по версии членов РАСК»

Премия «Чемпион»

Специальный приз «Признание»

Специальный приз «Золотой голос»

Специальный приз «Голос профессии»