Выбери лучшего комментатора! Он получит премию «Голос спорта»
Болельщики могут проголосовать только на сайте «СЭ».
4 апреля 2020 года в Москве во второй раз пройдет церемония вручения профессиональной премии «Голос спорта», учрежденной Российской ассоциацией комментаторов (РАСК). Награды будут вручены в 15 номинациях, победители получат по 100 тысяч рублей.
Одна из главных номинаций — «Народный голос спорта». Выбор — исключительно за болельщиками-телезрителями. Победитель будет определен в открытом голосовании на сайте sport-express.ru, которое продлится вплоть по 31 марта. Ниже в заметке представлен список кандидатов — обратите внимание, что в нем есть комментаторы из разных видов спорта, а не только из футбола или хоккея, к примеру. Также свои варианты можно оставлять в комментариях к этой новости.
Помимо этого, премия «Голос спорта» будет вручена еще в 14 номинациях:
«Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК»
«Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ»;
«Лучший спортивный комментатор по версии руководителей спортивных организаций»
«Лучший комментатор по олимпийским видам спорта»
«Лучший футбольный комментатор»
«Лучший репортаж»
«Лучший парный репортаж»
«Женский голос спорта»
«Голос спорта — регион»;
«Лучшее спортивное СМИ по версии членов РАСК»
Премия «Чемпион»
Специальный приз «Признание»
Специальный приз «Золотой голос»
Специальный приз «Голос профессии»