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Федорищев о «Чистом спорте»: «Не ставим задачу быть публично активными на федеральном уровне»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, в каком состоянии находится инициатива «Чистый спорт».

«В инициативе «Чистый спорт» появилось аналитическое подразделение. Был создан штаб, он открыт месяц назад. Профессиональные клубы взяли на себя работу по обобщению предложений спортсменов. Это и поддержка, и правила игры. Работа ведется. Не ставим задачу быть публично активными на федеральном уровне. Задача — подготовить предложения. Площадка для этого есть. В Самаре пройдет форум «Россия — спортивная держава». Там представим предложения», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

В декабре 2024 года губернатор Самарской области рассказал о планах по созданию общественного движения «Чистый спорт», которое будет бороться за честность и справедливость в российских спортивных соревнованиях.

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Вячеслав Федорищев
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