Всю семью Ивана Охлобыстина проверяют на коронавирус

Всю семью известного актера Ивана Охлобыстина проверяют на коронавирус. У его дочери Анфисы подтвержден COVID-19.

Анализы берут у Ивана, его супруги Оксаны и их шестерых детей. Четыре дня назад Анфиса сама приехала в инфекционную больницу (у нее был сильно заложен нос) и сдала анализ, сегодня ей пришел ответ.

Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! — написал Охлобыстин в Instagram. — Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!

Сейчас вся семья находится дома, на жестком карантине. Где Анфиса могла подхватит вирус неизвестно — Оксана говорит, что никто из семьи за границу не выезжал. Сама девушка проходит лечение дома.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.