Всех спортсменов сборных России ждет углубленное медицинское обследование после эпидемии коронавируса

Все спортсмены сборных России пройдут углубленное медицинское обследование после эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Сейчас вся деятельность ФМБА (Федерального медико-биологического агентства — Прим. «СЭ») направлена на помощь больным и минимизацию рисков заболевания, и организация УМО (углубленного медицинского обследования — Прим. «СЭ») в мае-июне представляет большую сложность, — цитирует Матыцина сайт Минспорта. — Без прохождения спортсменами УМО мы не можем приступить к возобновлению централизованной подготовки. Отсутствует пока календарь соревнований, мы должны понимать к чему готовятся сборные команды, внести соответствующие изменения в Единый календарный план, и только после этого возобновлять подготовку».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.