«Врач сказал: «Выматывайтесь». Лещенко покинул Коммунарку

Народный артист России Лев Лещенко выписан из Коммунарки, куда попал несколько дней назад с коронавирусом. По словам певца, лечащий врач сообщил ему, что анализ дал отрицательный результат.

— Арсен показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки! — цитирует «МК» Лещенко.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.