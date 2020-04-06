«Врач сказал: «Выматывайтесь». Лещенко покинул Коммунарку
16:45
Народный артист России Лев Лещенко выписан из Коммунарки, куда попал несколько дней назад с коронавирусом. По словам певца, лечащий врач сообщил ему, что анализ дал отрицательный результат.
— Арсен показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки! — цитирует «МК» Лещенко.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249.
По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.
Дополнительная информация:
https://www.mk.ru/culture/2020/04/06/lev-leshhenko-v-dveryakh-vrach-mne-skazal-vymatyvaytes.html