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Врач рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

18:18
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, когда в России ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом.

— Болезнь идет по своим законам, и многое зависит и от вас тоже. Получается, что пик у нас приходится на конец месяца, — цитируют Мясникова «РИА Новости» со ссылкой на эфире «Соловьев Live». Я думаю, что болезнь по нарастанию закончится к середине мая, сложно говорить, к концу мая.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200413/1569981687.html

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