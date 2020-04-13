Врач рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал, когда в России ожидается всплеск заболеваемости коронавирусом.

— Болезнь идет по своим законам, и многое зависит и от вас тоже. Получается, что пик у нас приходится на конец месяца, — цитируют Мясникова «РИА Новости» со ссылкой на эфире «Соловьев Live». Я думаю, что болезнь по нарастанию закончится к середине мая, сложно говорить, к концу мая.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.